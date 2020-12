Jegers: EM-il mõistsin, kui palju tööd on tippu jõudmiseks teha vaja

Golfiliidu aasta parimateks valiti Karola Soe ja Kevin Christopher Jegers, aga koroona-aasta on päris raske olnud ka golfaritele. Kõigele lisaks segab see ka ülikooliõpinguid.

Tänavu Eesti golfiliidu aasta parimaks valitud Kevin Christopher Jegersil on selja taga tegus aasta, sest ta osales nii individuaalsetel kui meeskondlikel Euroopa meistrivõistlustel, Amateur Championshipil, lisaks teenis esikoha Eesti meistrivõistlustel löögimängus ja Amateur Openil.

"Harjutada ei saanud nii palju kui oleks tahtnud, aga võistlustel sain hästi hakkama," rääkis Jegers intervjuus ERR-ile. "Statistilise poole pealt oleks võinud mul see hooaeg kõvasti parem olla, mu löökide keskmine arv oli isegi halvem kui eelmine aasta, aga võistlustel ma suutsin ikkagi hästi teha ja sain oma paar esimest kohta kätte."

Mida Jegers tänavuse hooaja parimaks saavutuseks hindab? "Ma arvan, et see on see EM-i 28. koht. Seal ma sain tõesti mängida koos Euroopa parimatega ja sain aru, kui palju mul veel vaja minna, et nendega samale tasemele jõuda."

Soomes oleva treeneriga tegi Jegers tänavu koostööd peamiselt video vahendusel. Talvel saavad Eesti koondislased nüüd koos treeninguid teha esmaspäeval avatud Kawe Padeli ja Golfikeskuses, mis võimaldab vormi timmida.

"Golfi poole pealt on lähimäng kindlasti see, millega tahaks paremaks saada, see on mul kindlasti kõige nõrgem ala," sõnas Jegers. "Pikkade löökide poolest ka, midagi on alati, mida saaks paremaks teha."

Jegers ootab pikisilmi ka Ameerikasse minekut, Middle Tennessee State'i ülikooli oleks ta golfistipendiumiga õppima pidanud asuma juba sügisel, nüüd tundub, et koroona tõttu lükkub õpingute algus edasi järgmisse sügisesse.

Esimesed Ameerika kogemused on aga käes Anete Liis Adulil, kes asus New Jerseys asuvas Fairleigh Dickinsoni ülikoolis rahvusvahelist ärijuhtimist õppima ja golfi harjutama. Koroona segas plaane temalgi.

"Meil ei olnud võistlusi, aga meil olid ikkagi trennid," selgitas Adul. "See oli niimoodi ära jaotatud, et olime koroonaseisu vähendamiseks individuaalselt, et me ei treeniks gruppides, aga ikkagi meil olid nädalas kolm-neli, vahel ka viis korda trennid. Saime mängimas käia ja harjutamine ikkagi toimus. Aga koolis ei käinud me näost-näkku tundides, vaid olime enda ühikaruumidest e-õppe peal."

"Koroonaolukord on selline, et keegi ei tea, millal paremaks läheb, kas läheb. Kui meil tiimiga võistlused on, siis sinna me lähme, aga selles ei ole keegi veel väga kindel. Ja Eestis eks ma võistlen ikkagi meie golfiliidu kalendrivõistlustel," rääkis Adul oma edasistest plaanidest.