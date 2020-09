Eesti golfi ajalukku kirjutati uus peatükk

Jegers mängis neljapäeval 73 lööki (+2) ning kolme päeva järel tähendab see tulemust +6 ning 45. koha jagamist ja viimasele päevale pääsemist. Carl Hellat oli veel 15. raja järel cut'ist läbi saamas kuna kirjas oli kolm birdie't, kuid paraku 16 ja 17 rada lipsasid sisse päeva ainsad bogey'd, mis tähendas kokku 70 (-1) lööki. Kokku oli temal kolme päeva resultaat +8, mis tabelis tähendas 58. koha jagamist. Mattias Varjun tegi neljapäeval ka oma turniiri parima ringi - 72 lööki, mis tõstis ta 78. positsioonile.

"Väga rahule ei saanud oma mänguga jääda, pikad löögid vedasid mind alt, aga suutsin kuidagi rajal vastu pidada rajal," rääkis Jegers.

"Suutsin kakhel esimesel päeval ennast liiga kaugele edasipääsemisest mängida. Täna oli palju võimalusi ennast tagasi mängida, aga ei suutnud seda teha ning lõpus tuli paar viga ka," ütles Hellat.

"Pika löögiga on vaja veel palju tööd teha, aga iga päevaga läks natuke paremaks. Väljak oli parim, kus see aasta mänginud olen ja viimasel päeval suutsin kiiretel griinidel ka väga hästi putata," rääkis Varjun.

Eestlaste parima positsiooni olid seni välja mänginud Sander Aadusaar ja Egeti Liiv aastal 2016, kui Euroopa löögimängu meistrivõistlused peeti kodus Estonian Golf & Country Clubi Sea Course väljakul. Mõlemal eestlasel jäi tol korral cut'i läbimisest puudu vaid üks löök ning mõlemad mängijad said sel aastal tabeli kirja jagatud 64. koha.

Turniiri on valitsemas hetkel kaksikjuhtimisega sakslased. Hiljuti meeskondlikuks Euroopa meistriks kroonitud Nick Bachem ja tiitlikaitsja Matthias Schmid on mõlemad hetkel välja mänginud tulemuse -12 ning juhtimas lähimate jälitajate ees viie löögiga. Samas samuti meeskondlikuks Euroopa meistriks tulnud eelmise aasta Saksamaa meister Jannik De Bruyn, kes hoiab WAGR edetabelis 51. positsiooni, lõpetas turniiri 85. kohaga ehk golf on täis üllatusi.