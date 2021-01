Vantsi tuli taliujumise maailmameistrivõistlusel Bledis 55-59 vanuseklassis kuuekordseks maailmameistriks, lisaks võitis ta viis hõbemedalit. Vantsi nimel on viis maailmarekordit.

Merle Vantsi sõnul on tema meelishobist saanud hasarti tekitav võistlussport. "Ma arvan, et hobist ta kindlasti kohe algas, aga nüüd olen hakanud rohkem keskenduma saavutustele. Järjest tuleb alasid juurde, mida ujuda, järjest pikemaks lähevad distantsid. Need emotsioonid ju lausa panevad ujuma!" ütles Vantsi.

Vantsi on hariduselt ja elukutselt spordipedagoog, andes igapäevaselt lastele kehalise kasvatuse tunde Türi põhikoolis. Lisaks koolitundidele on ta juhendanud õpilasi edukate tulemusteni laste teatevõistlussarjas "Tähelepanu, start!" ning annab nii Türil kui Paides vesiaeroobikatunde.

Aasta veteransportlase valib Eesti Seeniorispordi ja Spordiveteranide Liit.