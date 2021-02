Aasta spordisõbralikumaks õpetajaks nimetati mitmekordne maailmameister

Vantsi tegeleb ka ise aktiivselt võistlusspordiga, näiteks tõid taliujumise maailmameistrivõistlustel mullu võidetud medalid talle aasta veteransportlase auhinna. Spordipedagoogina on Vantsi töötanud üle 30 aasta.

"Proovin ka lastele õpetada, et kui meil on võistkond, milles on üks nõrgem lüli, siis me ei hakka mitte riidlema ja nõudma," rääkis Vantsi ERR-ile. "Alati saab ka natuke teistmoodi. Ütledki: "sa olid tubli, aga proovi seda natuke teistmoodi teha!" See mõjub väga hästi."