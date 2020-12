Venemaa käsipallikoondis kasutab MM-il lipu asemel alaliidu logo

Venemaa sportlased ei saa kuni 2022. aasta detsembri keskpaigani enda lipu all võistelda ühelgi suurvõistlusel – olümpiamängudel ega MM-idel –, keelatud on Venemaa hümn ja üldse igasugune sümboolika (lisaks praegusele lipule on keelatud ka kõik varasemad Venemaa ja/või Nõukogude Liidu lipud).

Meeste käsipalli MM on esimene suurvõistlus, millest Venemaa võistkond pärast rahvusvahelise spordikohtu (CAS-i) selleteemalist otsust osa võtab. Äsja lõppenud naiste käsipalli EM-il sai Venemaa koondis mängida tavapärase sümboolikaga.

Pühapäeval teatas rahvusvaheline käsipalliliit (IHF), et on rahvusvahelise olümpiakomiteega ning Venemaa olümpiakomiteega teinud koostööd, et CAS-i otsusest kinni peetaks ning sellest tulenevalt on käsipalli MM-iks välja töötatud lahendus.

Venemaa käsipallurid mängivad 13. jaanuaril algaval turniiril nime all "Venemaa Käsipalliföderatsiooni meeskond", lipu asemel kasutatakse ilma tekstita versiooni alaliidu logost ning levinud riigitähise "RUS" asemel võetakse MM-il kasutusele lühend "RHF".

Venemaa käsipalliföderatsiooni logo Autor/allikas: Venemaa käsipalliföderatsioon

IHF-i sõnul peab kõik rahvuslikud sümbolid, lipud või lühendid asendama Venemaa käsipalliföderatsiooni logoga või need kinni katma. "Termini "Venemaa" kasutamist peab vältima, vajaduse korral tuleb kasutada terminit "neutraalne sportlane"," lisas IHF.

Kriitikute sõnul on keelust siiski mööda hiilitud, sest alaliidu logo on Venemaa lipu värvides ning samuti on meeskonnanimes esindatud riigi nimetus.

Lahtine on veel see, mida kasutatakse Venemaa hümni asemel, sest ROK ei ole veel Venemaa olümpiakomiteega kokkuleppele jõudnud. "Kui MM-i alguseks ei ole sobivat lahendust leitud, mängitakse turniiril IHF-i hümni," selgitas käsipalli katusorganisatsioon.