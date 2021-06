Tokyosse lähevad Venemaa olümpiakomiteed esindama 335 sportlast

Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov teatas teisipäeval, et 23. juulil algavatele Tokyo olümpiamängudele saadetakse 335 sportlast, kes esindavad Venemaa asemel Venemaa olümpiakomiteed.

"Venemaa olümpiakomitee on kinnitanud tiimi Tokyo olümpiamängudeks," ütles Posdnjakov teisipäeval. "Nimekirjas on 335 sportlast."

Venemaa olümpiakomitee lipukandjateks on võrkpallur Maksim Mihhailov ja espadronvehkleja Sofia Velikaja.

Rahvusvaheline olümpiakomitee on kinnitanud venelaste "asendushümniks" Tšaikovski tuntud teose "Klaverikontsert nr. 1". Algselt soovisid venelased hümni asemele populaarset Teise maailmasõja aegset rahvalaulu "Katjuša", aga see leiti olevat liialt seostatav Venemaaga ja rahvusvaheline spordikohus ei andnud vastavat õigust.

Venemaa sportlased ei saa kuni 2022. aasta detsembri keskpaigani enda lipu all võistelda ühelgi suurvõistlusel - olümpiamängudel ega MM-idel -, keelatud on Venemaa hümn ja üldse igasugune sümboolika (lisaks praegusele lipule on keelatud ka kõik varasemad Venemaa ja/või Nõukogude Liidu lipud).