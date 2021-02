Venemaa olümpiakomitee sai ROK-ilt ettearvatud sõnumi

Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK kinnitas reedel, et riiklike dopingupattude tõttu võistlevad Venemaa sportlased nii Tokyo kui Pekingi OM-il riigi olümpiakomitee akronüümi all.

Venemaa koondised ei või olümpial kasutada oma lippu, hümni ega muud sümboolikat, samuti on keelatud riigi olümpiakomitee täispika nime kasutamine. Nõnda võistlevad venelased Tokyos ja Pekingis rahvusvahelises telepildis akronüümi ROC (Russian Olympic Committee; Venemaa Olümpiakomitee) all. Venemaal on kirjapildiks ОКР (Олимпийский комитет России).

ROK-i kinnitusel on järgmistel OM-idel Venemaa sportlaste lipuks riigi olümpiakomitee logo (Venemaa lipuvärvides leegid olümpiarõngaste kohal) ja kui võistlusvormidelt ei õnnestu eemaldada sõna "Venemaa", peab vormidele lisama termini "Neutraalne sportlane".

Venemaa olümpiakomitee presidendi Stanislav Pozdnjakovi sõnul on ROK-ile esitatud palve võistlustel keelatud hümni asemel kuulda populaarset patriootilist laulu "Katjuša". "Ootame nendepoolset otsust," vahendab Sport-Express Pozdnjakovi sõnu. "Kui see lugu vastu võetakse, on tähtis, et seda oleks võimalik kasutada ka teistel tiitlivõistlustel."