Kontaveit: tulemus oli karjääri parim, aga kõige meeldivam aasta ei olnud

Kui suur su fänniarmee on ja kui tihedalt ise saadad vastukaja?

Eks tähelepanu on palju. Palju inimesi elab mulle kaasa, mille üle on mul ainult hea meel. Kindlasti oli ka väga palju õnnesoove paar päeva tagasi, mis teeb kindlasti südame soojaks.

Tunned end 25. numbris hästi?

Väga hästi! Jälle üks aasta kogenum ja tugevam ja vanem.

Tennise mõttes on sul seljataga karjääri parim aasta, sest suure slämmi turniiril tegid oma parima tulemuse, jõudes veerandfinaali. Kas loed ise ka seda parimaks aastaks?

Tulemus on kindlasti karjääri parim. Aga eks aasta on olnud pikk ja keeruline. Reisimine ja mängimine on olnud päris raske. See paus seal vahel ja uuesti mängima hakata... ma ei oska öelda, kas see aasta oli kõige parem aasta. Võib-olla tagasi vaadates kõigele, mida pidime läbi tegema, siis ma ei ütleks, et see oli kõige meeldivam või kõige parem aasta. Aga tulemus oli kindlasti minu karjääri parim.

Mida uuelt hooajalt ootad? Sõidad kohe uuel nädalal ära, et ette valmistada. Turniirid lähevad lahti ja mida tahaksid endast veel välja pigistada?

Ma tunnengi, et ma ei ole saavutanud täispotentsiaali, mida tunnen, et mul on. Arvan, et olen nüüd trennide ja ettevalmistusega tugevamaks ja paremaks saanud. Ma ootan neid võistlusi. Ma kindlasti loodan Grand Slamidel veel paremini esineda. Tahan stabiilsemat taset näidata.

Sul on olnud igal aastal väga selge eesmärk. Kas sul on aasta 2021 eesmärk motivatsioonilogona valmis?

Eks see on mul ikka sama - tahan ja usun, et suudan jõuda top kümnesse.

Väga loodame seda! Tegid detsembrikuu jooksul trenni britist treeneri Nigel Searsiga ka Tallinnas ja said kindlasti head järelkaja. Mida treener sinu mängust arvab ja mis on Anett Kontaveidi stiil?

Stiil, ma arvan, ei ole väga palju muutunud. Aga ma tunnen, et olen paremas füüsilises vormis ja mäng muutub tasapisi stabiilsemaks. Tunnen end väljakul küllalt mugavalt. Nigel jättis sellise mulje, et ta on väga rahul, kuidas asjad on läinud.

Kuidas sulle temaga koostöö meeldib? Kas olete jõudnud väga hea ühise keemiani?

Eks see sobis tegelikult algusest peale. On hea läbisaamine ja austan teda kui treenerit väga. Ma arvan, et meie koostöö toimib väga hästi.

Paljudel jäi kindlasti pilk peale, kui näidati fotot, et Tallinnas treenivad koos Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi. Mis sihiga?

Hea on vahel teise mängijaga mängida. Meil on selline võimalus, oleme mõlemad Tallinnas. Üldiselt mängime mõlemad poistega. Lihtsalt oli tore võimalus lihtsalt ära kasutada ja omavahel üks tore trenn teha.

Austraalia lahtised tulevad veebruaris. Tavaliselt sa suure slämmi turniiridel Kaiaga ei mängi paari.

Ma ei ole Kaiaga mänginud jah. Mul on tavaliselt enda paariline Darja Kasatkina, kellega olen juba harjunud ja kellega on meil väga hea läbisaamine ja olemine väljakul.

Kaiaga koostöö võib tulla siis, kui tulevad Fed Cupi mängud ja olümpia.

Just! Mängisime Kaiaga paari koos ka Merko Cupil, mis oli väga tore ja meil läks väga hästi. Ma hea meelega mängiks Kaiaga veel.

Sul seisab kohe ees Abu Dhabi turniir ja see on ettevalmistus Austraalia lahtisteks. Mis ootus hooaja alguseks on? Kui keeruline reisimist ja kõike arvestades on? Sportlane peab kogu aeg kõige uuega kohanema.

Seda kohanemist on tõesti väga palju olnud. Eriti viimased pool aastat, kui karussell uuesti lahti läks. [Ohkab]. Nüüd jälle tagasi regulaarse testimise juurde ja eks need lennud ei ole mingi naljaasi. Abu Dhabisse reisimine on peaaegu nagu Austraaliasse lend. Päris pikk ja kindlasti raske. Aga eks see on selline periood, mis tuleb üle elada ja proovida hakkama saada nii hästi kui võimalik.