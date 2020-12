Nurme ja Ojaloo valiti Eesti aasta kergejõustiklasteks

Koroonakriisi tõttu väga hõredaks jäänud rahvusvahelise võistluskalendriga kergejõustikuaastal pälvisid tunnustuse tänavused rekordipüstitajad. Aasta alguses maratoni olümpianormi täitnud ja sügisel poolmaratoni Eesti rekordi jooksnud Tiidrek Nurme oma esimest aasta kergejõustiklase auhinda laupäeval vastu võtta ei saanud, sest on praegu Eestist 8000 kilomeetri kaugusel.

"Tervitan teid siit Taipei linnas asuvast nelja tärni hotellist, kus olen kaks nädalat koos jooksulindiga isolatsioonis viibinud, et valmistuda Taipei maratoniks 2020," tervitas ta kergejõustikurahvast video vahendusel. "Aitäh sulle, et tunnustasid mind Eesti aasta meeskergejõustiklase auhinnaga. Ometi väärivad seda tunnustust kõik, kes sel keerulisel koroonahooajal välja tulid."

Kui Nurme lõpetab väga pika hooaja Taipei maratoniga alles pühapäeval, siis aasta naiskergejõustiklaseks valitud vasaraheitja Kati Ojaloo võistlushooaeg oli tavapärasest lühem ning võistelda õnnestus vaid Soomes ja Eestis. Küll aga viis ta uuele tasemele Eesti rekordi, ületades esmakordselt 70 meetri joone ja seda lausa pooleteist meetriga.

"72.50 oli see maagiline number, millega Tokyosse saab. Aga ma arvan siiski, et see 71.50 oli õnnestumine ja ma olen väga rahul," lausus Ojaloo. "Eks ikka on tunnustused toredad. Esimest korda. Olen nominent olnud, kui esimest korda heitsin Eesti rekordi. Tunnustus on ikka ja alati tore - et sind märgatakse tehtud töö eest."

Alla 23-aastaste ehk noorsoo vanuseklassis nimetati aasta kergejõustiklasteks mitmevõistleja Johannes Erm ja kaugushüppaja Lishanna Ilves.