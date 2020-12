Östberg soovib Citroeni rallimeeskonnaga koostööd jätkata

Östberg võitis tänavu WRC2 klassis neli etappi, sealhulgas ka viimati sõidetud Monza ralli. Üldarvestuses sai ta nelja punktiga jagu 2017. aasta võitjast Pontus Tidemandist.

33-aastane norrakas on viimasel kahel hooajal kõvasti panustanud C3 R5 masina arendusse. 2012. aastal Portugali WRC ralli võitnud Östberg tunnistas, et kui WRC klassis kohta ei vabane, siis on ta huvitatud jääma WRC2 klassi võistlema.

"Otsime uueks aastaks erinevaid võimalusi, aga usun, et tore oleks siiani tehtud töö lõpetada," ütles Östberg intervjuus portaalile Dirtfish. "Veel oleks tore, kui mul oleks masin, mis mulle ideaalselst sobib ja mis on parim, millega ma sõitnud olen. Ma tahaksin naasta WRC karusselli, aga arvan, et kõige targem on jääda aastaks Citroeni ja oodata WRC uut regulatsiooni. Me ei tea, milline see veel täpselt välja näeb."

Östberg alustas Citroeniga koostööd 2014. aastal. Kaks aastat hiljem liitus norralane M-Sport meeskonnaga, kuid kahetses hiljem otsust. Peale seda taasliitus Östberg Citroeniga. 2019. aastal astus ta sammu tagasi ja hakkas võistlema WRC2 sarjas, et arendada R5 masinat.