Ogier kavatseb istuda võimsa B-rühma masina rooli

Hiljuti nägi Ogier videot sellest, kuidas norralane Mads Östberg taltsutas legendaarset Audi Quattro S1 E2 mudelit, millega võideti kaheksakümnendate keskel mõned rallid.

"Kunagi pean seda kindlasti proovima," rääkis Ogier väljaandele Rallye-Magazin, aga ei kavatse piirduda üksnes sellega. "Võimaluse korral oleks huvitav ka Peugeot 205."

Prantsusmaa autotootja mudeliga tulid kaheksakümnendatel maailmameistriks nii Timo Salonen kui ka Juha Kankkunen.

Autoralli ringkondades on ikka arutatud selle üle, kas praegused WRC masinad vajavad rohkem oskusi ja julgust kui B-rühma autod.

"Meil on hetkel aegade kiireimad autod, kuid vanasti olid need nii võimsad, et neid oli palju raskem juhtida, kuna pidurid, vedrustus ja rehvid ei olnud vastavad," arutles Ogier.

"Mul pole endiselt aimugi, mis tunne on sellise autoga sõita, kuid sooviksin väljakutse suurusest aimu saada."