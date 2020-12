Eesti andekad rattaneiud alustasid Taanis hooaja esimese treeninglaagriga

Sel aastal N-16 vanuseklassis temposõidus, maastikukrossis ja teatekrossis Eesti meistriks kroonitud Ebras kuulus Taani U-17 naiskonda ka mullu. Uuel hooajal jätkab eestlanna U-19 vanuseklassis. Kriteeriumis ja grupisõidus Eesti meistriks tulnud Sander liitus klubiga hiljuti.

Esimene treeninglaager, mille peamine eesmärk on üksteisega tutvumine ja sponsorite külastamine, toimub Kopenhaagenis pühapäevani. "Naiskonnas on ainult kolm uut tüdrukut ja ühte neist, Laura Lizettet ma juba Eestist tunnen. Võõraid nägusid seega polegi, kellega harjuda," ütles Ebras ERR-ile. Sander lisas: "Uue tiimiga tuleb kindlasti põnev hooaeg ning ootan teiste tüdrukutega võistlemist, kuna minu jaoks on see uus kogemus."

Kokku sõidab Team Rytgeris kuus U-19 vanuseklassi ja neli U-17 vanuseklassi ratturit.