Raieste ja Baskonia teenisid Euroliigas võidulisa

Baskonia kaotas avaveerandi küll kolme silmaga, kuid haaras poolajale minnes ise viiepunktilise edu. Teine poolaeg jätkus juba Hispaania meeskonna taktikepi all, kui kolmanda veerandiga suurendati edu 13 silmale ja kokkuvõttes oldi vastastest üle suisa 18 punktiga.

Võitjate parimana viskas Alec Peters 18 punkti ja tõi seitse lauapalli. Achille Polonara ja Youssoupha Fall panustasid mõlemad 12 silmaga. Sander Raieste teenis mänguaega poolteist minutit, kuid punktiarvet ei avanud. Eestlane sai statistikasse kirja ühe resultatiivse söödu.

Hooaja kuuenda võidu noppinud Saski Baskonia kohtub järgmisena Tel Avivi Maccabiga.