Euroliiga liider kaotas jälle tagumise otsa meeskonnale

Kolmandal veerandajal tuli Barcelona välja 11-punktilisest kaotusseisust, aga Aaron Harrisoni tugev kaitsemäng ja Kostas Sloukase tabav kaugvise 38 sekundit enne lõpusireeni viisid Olympiakose siiski püüdmatusse kaugusesse.

Hassan Martin viskas Olympiakose parimana 17 punkti ja noppis kaheksa lauapalli, Sloukas lisas 15 punkti ja kümme resultatiivset söötu. Barcelona resultatiivseim oli 16 punkti visanud Nikola Mirotic.

Barcelonale oli see käesoleval Euroliiga hooajal esimeseks kaotuseks koduses Palau Blaugranas, samuti polnud ükski teine meeskond sel hooajal Kataloonia hiiu vastu veel nii palju punkte visanud. Kaks nädalat tagasi jäi Barcelona alla tabelis eelviimasel kohal olevale Lyonile.

Barcelona jätkab üheksa võidu ja kolme kaotusega Euroliiga liidrina, Moskva CSKA-l on teisena sama saldo, Müncheni Bayernil on tabelis kaheksa võitu ja neli kaotust. Olmypiakos on kuue võidu ja viie kaotusega kümnendal kohal.

Teised tulemused:

Moskva Himki - Milano Olimpia 93:102

Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne 72:68