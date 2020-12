Panathinaikos lõpetas Euroliigas Milano võiduseeria

Milano kasvatas teisel veerandajal edu 15-punktiliseks, poolajapausile mindi 12-punktilises paremuses. Kolmandal veerandajal juhtis Milano vahepeal 11 punktiga, aga veerandi lõpuks oli edu kuuepunktiline. Viimasel veerandil oli samuti Milano suurema osa ajast juhtimas, kuid viimase minutiga pööras Panathinaikos mängu enda poole ja jäi kolme punktiga peale.

Võitjate parim oli Nemanja Nedovic 16 punkti ja nelja korvisööduga, Konstantinos Mitoglou lisas 14 punkti. Milanole tõi Kevin Punter 16 punkti.

Berliini Alba sai magusa võidu, alistades võõrsil kaugvisete toel 100:92 tabelis neljandal kohal paikneva Valencia. Berliini mängijad tabasid 32 kolmepunktiviskest 17, mis on klubi rekord. Võitjate resultatiivseim oli Jayson Granger 17 punktiga, Johannes Thiemann ja Luke Sikma lisasid kumbki 15 punkti. Valenciale tõid nii Klemen Prepelic kui Martin Hermannsson 13 punkti.

Valencia jätkab seitsme võidu ja nelja kaotusega neljandana, Milano Olimpia on kuue võidu ja nelja kaotusega seitsmes. Nii Panathinaikosele kui Berliini Albale oli see seitsme kaotuse kõrvale neljas võit, nad on vastavalt 13. ja 14. kohal.