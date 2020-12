Euroliiga: CSKA võiduseeria jätkus ka Olympiakose vastu

CSKA lubas külla sõitnud Pireuse Olympiakosel teisel ja kolmandal veerandajal kokku visata vaid 19 punkti ning võitis kohtumise 80:61.

Venemaa klubi resultatiivseimana viskas Mike James 16 punkti, noppis seitse lauapalli ning jagas sama palju resultatiivseid sööte. Tornike Shengelia lisas kümme ning Joel Bolomboy, Nikita Kurbanov ja Daniel Hackett kaheksa punkti.

Istanbuli Fenerbahce oli tugeva viimase veerandaja toel 73:65 üle Peterburi Zeniidist. Jan Vesely tabas 13 viskest seitse ja kogus võitjate parimana 17 punkti, Danilo Barthel toetas teda 15 silmaga. Kevin Pangos viskas Peterburi võistkonna kasuks 16 punkti.

CSKA on Euroliigas nüüd võitnud seitse järjestikust kohtumist ja on üheksa võidu ning kolme kaotusega tabeli tipus. Teine on kaheksa võitu ja kaks kaotust saanud Barcelona.