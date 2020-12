39-aastane Alonso sai loa osaleda noorte vormelipilootide testipäeval

Testipäev toimub kaks päeva pärast F1 hooaja lõpetavat Abu Dhabi etappi. Rahvusvahelise autoliidu FIA reeglite järgi on testipäev reserveeritud sõitjatele, kes ei ole osalenud rohkem kui kahel vormel-1 sarja GP-l, FIA andis 39-aastasele Alonsole aga eriloa samuti kaasa lüüa.

"Soovime tänada FIA-d ja F1-e, et nad meie plaanidega nõus olid," rääkis Renault' tiimipealik Cyril Abiteboul. "Oleme palju panustanud noorsõitjate arendamisse ja seda on teinud ka Fernando ise. Tema jaoks on see järjekordne samm, ta on teinud väsimatult tööd, et 2021. aastaks võimalikult hästi valmis olla."

Testipäeval on Renault' teiseks sõitjaks 21-aastane hiinlane Guanyu Zhou. Lisaks Alonsole võtavad testimisest tõenäoliselt osa ka 97 F1 etapil osalenud Robert Kubica ja 55 võistlusel kaasa löönud Sebastien Buemi, aga nemad ei ole järgmisel hooajal tehasesõitjateks.

Portaali Autosport sõnul nörritab FIA otsus lubada Alonso rajale teisi vormelitiime, kes tunnevad, et Renault teenib nõnda sportliku eelise.