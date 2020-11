Lewis Hamilton haaras karjääri 98. parima stardikoha

"Meie tiimi järjekindlus hämmastab mind. Need kutid on olnud juba kolm nädalat oma peredest eemal ja ma olen neile nii tänulik," sõnas tänavu juba tiitli kindlustanud Hamilton ajasõidu järel. "Ring algas hästi ja oli üldiselt hea, nii et jäin sellega rahule."

Mercedestele järgnesid Red Bulli sõitjad Max Verstappen (+0,414) ja Alexander Albon (+1,010). Esikuuikusse mahtusid veel Sergio Perez (Racing Point; +1,058) ja Daniel Ricciardo (Renault; +1,153).

"Üldiselt oli korralik kvalifikatsioon. Eks näis, kuidas homme läheb, sest rada on rehvide jaoks keeruline," lausus Verstappen. "Ma loodan põnevat sõitu, see on kõige tähtsam - üritan olla Mercedestele nii lähedal kui võimalik."

Käimasolevale hooajale tüüpiliselt ei näidanud head minekut Ferrarid: Sebastian Vettel oli 11. ja Charles Leclerc 12. Kumbki ei pääsenud isegi viimasele kvalifikatsioonisessioonile.