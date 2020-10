Eesti võõrustab korvpalli EM-valikturniiri B-alagrupi "mulli"

"Meil on hea meel, et saame ettenähtud kodumängud Tallinnas pidada. Loomulikult on tegemist suure väljakutsega, kuid meil on suurturniiride korraldamise kogemus olemas ja rahvusvaheline alaliit on meid viimaste valikmängude akende korralduse eest kiitnud," kommenteeris Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi pressiteate vahendusel.

"Peamine on, et suudame tagada mängijate, treenerite, teenindava personali ja fännide maksimaalse turvalisuse."

A-alagrupp mängib novembris Valencias, C-alagrupp Vilniuses, D-alagrupp Istanbulis, E-alagrupp Espoos, F-alagrupp Ljubljanas, G-alagrupp Prantsusmaal Paus ja G-alagrupp Sarajevos.

Eesti jagab hetkel Venemaaga Itaalia järel B-grupi teist kohta. Eelseisvas aknas tuleb Eestil vastamisi minna Põhja-Makedoonia ja Venemaaga.

Eesti naiste korvpallikoondis peab novembri akna mängud pidama Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos. Vastasteks on Bosnia ja Hertsegoviina ning Šveits. Eesti naiskond on hetkel kahe kaotusega C-alagrupi neljandal kohal.

Veebruari akende korraldajad otsustatakse detsembris.