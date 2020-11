Nädal piiri taga: Venno aitas koduklubi Kataris liidriks

Kataris aitas Oliver Venno Police SC teiselt kohalt esimeseks, kui saadi kaks võitu. 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) võidumängus Al Arabi S.C. üle tõi Venno 13 punkti (+5). Nädala teises mängus saadi 3:1 (21:25, 25:17, 25:20, 27:25) jagu Al Rayyan S.C. meeskonnast, rünnakul 47 tõstet saanud eestlaselt 27 punkti (+17). Tabelis on Police nüüd 15 punktiga liidrikohal, vahendab volley.ee.

Saksamaal kohtusid omavahel kaks Eesti rahvusmeeskonna liiget – koondise peatreener Cedric Enard (Berliini Recycling Volleys) ja nurgaründaja Martti Juhkami (Vfb Friedrichshafen). 3:0 (26:24, 25:20, 25:22) võidu teenisid Juhkami ja Friedrichshafen. Juhkami tegi taas hea mängu, tuues 16 punkti (+10) ning valiti ka oma meeskonna MVP-ks.

Karli Allik ja Königs Wusterhauseni Netzhoppers pidid tunnistama Herrschingi 3:2 (15:25, 25:22, 22:25, 25:17, 15:11) paremust, Allikult samuti korralik mäng, eestlasest nurgaründaja kontole kogunes oma meeskonna resultatiivseimana 16 punkti (+7). Liigatabelis on Friedrichshafen 12 punktiga kolmas, Berliin samuti 12 punktiga neljas ja Alliku tööandja üheksa punktiga kuues. Sel nädalal peetakse Saksamaal karikavõistluste veerandfinaalid ja seal kohtuvad omavahel Enard ja Allik. Juhkami koduklubi mängib Lüneburgiga.

Poola kõrgliigas pidas kaks kohtumist Robert Tähe ja Timo Tammemaa tööandja Rzeszowi Asseco Resovia. Esmalt saadi 1:3 (25:19, 23:25, 21:25, 21:25) kaotus. Täht kerkis Resovia üheks edukaimaks, tuues 16 punkti (+8), Tammemaa lisas viis punkti (-1). Nädala teises mängus jäädi 0:3 (18:25, 24:26, 20:25) alla Gdanski Treflile. Tähelt üheksa punkti (+0), Tammemaalt ühe geimiga kaks punkti (+0). Liigatabelis on Resovia 12 punktiga kaheksandal real.

Prantsusmaa meeste meistriliigas teenis 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) võidu Ardo Kreegi tööandja Arago de Sete, alistades Tourcoing'i. Kreek panustas võitu nelja punkti (-1). Tabelis on Sete 11 punktiga seitsmes. Naiste meistriliigas oli võistlustules kaks Eesti koondislaste naiskonda. Naiste koondise temporündaja Liis Kullerkann ja koondise peatreener Lorenzo Micelli said võidurõõmu tunda, sest Le Cannet Volero alistas 3:0 (31:29, 25:22, 25:22) France Avenir 2024. Kullerkann tõi seitse punkti (+4). Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre alistas 3:0 (25:22, 25:9, 25:23) Mougins'i, Miilen sekkus episoodiliselt ja tõi ühe punkti (+1). Tabelis on Nancy 13 punktiga neljas, koondise abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venelles Pays D'Aix asub 11 silmaga viiendal real, Polina Bratuhhina-Pitou koduklubi Terville'i Florange on 10 punktiga seitsmes ja Le Cannet seitsme punktiga 12.

Prantsusmaa meeste esiliigas sai Henri Treiali tööandja Saint-Nazare 1:3 (22:25, 25:16, 22:25, 20:25) kaotuse Sain Jean D'Illacilt. Eesti koondise tempomees tõi viis punkti (+2). Tabelis on Saint-Nazare 14 punktiga teine.

Hispaania kõrgliigas peeti kahe vooru mängud. Mart Naaber ja CV Teruel teenisid kaks võitu. 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:21) oldi üle VC Guaguasest, Naaber sekkus hetketi ja skoori ei teinud. Teises mängus saadi 3:0 (25:17, 25:15, 25:23) jagu Melillast, Naaber tegi kaasa kogu mängu ja tõi 10 punkti (+9). Tabelis on Teruel 28 punktiga liidrikohal.

Tšehhis pidi Robert Viiberi koduklubi Pribram tunnistama Zlini 3:2 (20:25, 23:25, 25:23, 25:17, 15:10) paremust. Eesti koondise sidemängijalt lisaks oma põhitööle kuus punkti (+1). Tabelis on Pribram kahe punktiga viimasel kohal.

Küprosel jätkab resultatiivselt Kevin Saar. Saare tööandja Nicosia APOEL pidi tunnistama Frenarouse 3:2 (25:23, 14:25, 39:37, 23:25, 15:13) paremust, kuid eestlasest nurgaründaja lõi 31 tõstest punktiks 17, üks punkt lisandus blokist. Tabelis on Nicosia nelja punktiga kaheksandal kohal, Taavi Nõmmistu tööandja Famagusta Nea Salamina asub viie punktiga seitsmendal positsioonil. Naiste meistriliigas pidi Natalja Bratuhhina tööandja Famagusta Anorthosis tunnistama Neapolise 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:16) paremust. Tabelis on Anorthosis kolme punktiga neljas.

Soome naiste meistriliigas teenis Ingrid Kiiski tööandja LiigaPloki ühe võidu ja ühe kaotuse. Esmalt jäädi 0:3 (21:25, 15:25, 21:25) alla LP Kangasalale, teises mängus saadi 3:1 (25:15, 25:21, 25:23) võit Jymy Volley üle. Kiisk tegutses mõlemas mängus taas libero positsioonil. Tabelis on LiigaPloki 14 punktiga viies. Meeste liigas Oliver Lüütsepa ja Markkus Keele koduklubil Akaa-Volleyl mänge polnud.

Austria naiste meistriliigas aitas Laura Parts VC Tiroli 3:0 (27:25, 25:17, 25:20) võiduni Erzbergmadlni üle, eestlannalt üheksa punkti (+9). Anett Hollas ja Bisamberg/Hollabrunn Unionvolleys kaotasid 0:3 (9:25, 19:25, 18:25) SG VB NÖ Sokol/Posti naiskonnale, Hollas ei suutnud ühe geimiga punktiarvet avada. Tabelis on Tirol kaheksa punktiga kaheksas, Unionvolleys asub viimasel real ja punktiarvet pole avada suudetud.