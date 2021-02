Ampler Development Team alustab hooaega Horvaatias

"Tundub, et nende sõitude tase on kõrgem kui eelmisel aastal," rääkis Ampler Development Teami spordidirektor Jaan Kirsipuu pressiteate vahendusel. "22 kontinentaalklubi kõrval on stardis ka kolm Pro Teami. Kuuepäevane võistlustsükkel on hooajale heaks alguseks."

Horvaatias stardivad Ampler Development Teami ridades Gleb Karpenko, Artjom Mirzojev, lätlased Pauls Rubenis ja Kristers Ansons ning soomlased Ukko Peltonen ja Antti-Jussi Juntunen.

"Oleme kindlad, et nad on suutelised võitlema kohtade eest esikolmikus. Talvine ettevalmistus on läinud hästi ja suurem osa meeskonnast on viimasel seitsmel nädalal treeninud Hispaanias Salous. Ainult Ukko Peltonen peab Soomes koolis käima ning saama hakkama külma ilma ja lumega," rääkis meeskonna treener Toms Flaksis.

"Kuna UCI kalendris ei ole märtsis ega aprillis eriti palju teise kategooria võidusõite, otsustasime kevadistele võidusõitudele välja panna vanemad ja kogenumad ratturid," põhjendas valikut Ampler Development Teami mänedžer Rene Mandri. "Pärast neid starte on meil võistlusprogrammis kaks kuud pausi. Kõik võistlused, kuhu oleme kutse saanud, on nüüdseks tühistatud. Noored ja andekad Joonas Kurits ning Aivaras Mikutis treenivad praegu kodus, valmistudes mais ja juunis peetavateks võidusõitudeks. U-23 ratturite jaoks ei ole olukord praegu lihtne. Vähemalt saavad poisid korralikult koolis käia ja eksamiteks valmistuda."