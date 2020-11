Pinnonen Soome liigas osalemisest: see on igatepidi arendav

Viimastel aastatel käsipallis Eesti tippu tõusnud HC Tallinn on tänavust hooaega alustanud konarlikult. Lisaks kohalikule kõrgliigale mängivad nad aga kaasa ka Soome kõrgliiga põhiturniiri, mis on pakkunud kõva taset ja häid õppimisvõimalusi.

Kui veel suvel leidus Eesti pallimänguliigades nii mõnigi klubi, kes mõtles jõudu proovida ka Soome liiga tasemel, siis koroona pani kõigele oma pitseri. Ainsana jäi siiski Soome vahet sõitma HC Tallinn, kes lööb kaasa Soome käsipallimeistrivõistluste põhiturniiril, kus tõsi küll, seni on tulnud tunnistada ainult kaotusi.

"Soome liiga on üllatavalt kõva arenguhüppe teinud viimase kümnekonna aastaga," rääkis ERR-ile HC Tallinna peatreener Risto Lepp. "See samm sinna minna oli ülimalt õige: näha, mis kiirused, mis tehnika, mis otsuste tegemine seal liigas on. Tagantjärgi võib öelda, et väga õige samm ja ega meil klubi põhimõte on selline, et me tegutseme pika vaatega ja ei lase nendest kaotustest ennast heidutada. Püssi põõsasse ei viska, paneme edasi, õpime igast kaotusest ja tuleme ilusti välja sellest hooajast."

Selleks hooajaks HC Tallinnaga liitunud kogenud Mikk Pinnonen hindab Soome karastust heaks õpivõimaluseks kõigile.

"Soome liigas on ikkagi paar sellist tippu, kes on mänginud väga heades liigades, näiteks Taani meistriliigas. Et nende mängimist juba kõrvalt näha ja veel mängida nende vastu, see on kindlasti igatepidi arendav," sõnas Pinnonen.

Lisaks Pinnonenile on HC Tallinn end viimastel nädalatel tugevdanud kahe leegionäriga, kui võistkonnaga liitus ka Eesti koondise väravavaht Marius Aleksejev.

"Tõsised professionaalid, kes annavad meie noortele meestele väga palju juurde, just nii trennis kui ka väljaspool. Just treeningprotsessi jaoks on vaja, et sul oleks igale kohale paar mängijat ja tugev sisemine konkurents viib edasi," tõdes Lepp.

Kuigi HC Tallinna hooaja algus pole olnud ka Eesti liigas just kõige parem, on lootust, et peatselt kokkumäng paraneb. Reedel tehti juba samm paranemise poole, kui tulises mängus tuldi välja kaotusseisust HC Kehra vastu ja võeti hooaja teine võit.

"See kokkumäng on kõvasti kannatada saanud selle pealt, et meil on treeningaega olnud üsna vähe, kuna meil oli lihtsalt nii palju mänge," rääkis Pinnonen.