Tänavu kohtusid meeskonnad esmakordselt, ent peagi minnakse kahel korral vastamisi ka karikavõistluste veerandfinaalis. Viimase kolme hooajaga oldi erinevates sarjades peetud koguni 16 omavahelist mängu, millest Kehral oli üheksa ja Tallinnal seitse võitu. Kodusaalis olid kehralased pealinlastele alla jäänud vaid korra ning võitnud kaheksal puhul.

Mängule läheneti erineva ettevalmistuse pealt. Kehra polnud ametlikes mängudes platsil käinud juba 27 päeva, Tallinnal esinesid neli meest Eesti koondises ning eelmisel nädalal peeti kaks kohtumist Soome meistriliigas.

Mõlemal tiimil oli tagaliinist puudu tähtis lüli, sest külalistel jäi eemale Kaspar Lees, võõrustajatel duubelmeeskonna treenerina Põlvas viibinud Janar Mägi. Erilist roostet kehralaste liigestes siiski esialgu märgata polnud. Tallinna ukrainlasest paremäär Dmõtro Turtšenko viskas küll kohtumise avavärava, kuid peagi haaras ohjad kodumeeskond.

Üheksandal minutil viis Artjom Buš Kehra 5:3 juhtima. Korraks jõudis Tallinn pärast Markus Viitkari tabamust 7:7 viigini, aga Indrek Normak taastas kahe väravaga kohe eduseisu ja Sergio-Silver Kreegimaa tabas seisuks 10:7. Kehra edu püsis tosin minutit, ent poolaja viimase väravaga seadis Viitkar tabloole 14:14 viiginumbrid.

Teine pooltund algas väravatevaeselt ja alles 34. minutil viis Mikk Pinnonen pealinlased kohtumises teistkordselt juhtima. Skoorimine muutus hoogsamaks ja 40. minutil tuli Viitkari tabamusest Tallinna kasuks esimest korda kaheväravaline edu – 19:17. Kehra peatreener Mart Raudsepp reageeris minutilise vaheaja võtmisega.

Läks veidi aega, kuid võõrustajad leidsid juba mitmendat korda joonelt hästi Anton Borovski ning hetk hiljem seadis Danil Gumjanov jalule 21:21 viigi. Seejärel sattus Kehra aga rünnakule suurtesse raskustesse. Tallinnal olid heas viskehoos Viitkar ja Turtšenko ning viimase täpsest viskest tuli 47. minutil 24:21.

Kehra proovis seitsmenda väljakumängija lisamisega, kuid põhitöödki hästi teinud väravavaht Armis Priskus saatis palli tühja puuri ja Tallinn libises püüdmatult eest. 8:0 vahespurdi lõpetuseks tegi Rauno Aus seisuks 29:21. Kuigi kehralaste 11 minutit kestnud "kuiv" periood läbi sai, polnud mängu päästa enam võimalik.

Tallinn sai 30:25 võidu ning lõpetas nii Kehra 2019. aasta kevadest kestnud 19-mängulise seeria, kus kodumängudes Eesti klubidele ei kaotatud. Markus Viitkar viskas võitjate poolel kuus ning Turtšenko ja Andrei Vahnovitš viis väravat. Kehra kasuks tabas Borovski kuus ning Gumjanov ja Dmõtro Jankovski neli korda.

Kas kehtis vana käsipallitõde, et tõeline mäng algab alles viimasel 15 minutil?

"Kui seda mängu kulgu vaadata, siis võis nii minna," nõustus Tallinna peatreener Risto Lepp intervjuus ERR-ile. "Meil oli täna rohkem käike, vahetusi, esimesel poolajal julgesime ise ka mehi rohkem roteerida. Arvatavasti nii läks."

Kehra peatreeneri Mart Raudsepa sõnul hakkasid vastaste väravavahid teisel poolajal hästi tõrjuma ja nemad väsisid. "Ma arvan, et rünnaku taha jäigi. Ei saanud enam palle sisse ja tulid kiirrünnakud.

"Siis proovisime uutmoodi rünnakut - seitse kuue vastu, aga see ei toonud ka edu. Kuidagi kiirelt läks käest ära. Tuleb kiita vastaste väravavahte, enda omad olid meil natuke kehvad täna ja nii see läks."