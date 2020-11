Eesti parimateks orienteerujateks valiti Kaasiku, Heinmann, Kudre ja Erm

Orienteerumisjooksus said aasta parima tiitlid Evely Kaasiku ja Kristo Heinmann, suusaorienteerumises Daisy Kudre ja rattaorienteerumises Tõnis Erm.

"Tegemist ei ole tavalise EMV medaliga, mida on juba paarkümmend tükki, vaid midagi enamat. See näitab, et midagi on õigesti tehtud ja see on orienteerumiskogukonnale silma jäänud," kirjutab Heinmann oma blogis. "Aasta 2020 on igatpidi olnud teistsugune, kui seda on olnud eelnevad. Talvel sai treenitud teadmisega, et tulemas on kahed tiitlivõistlused. Sprindi MM Taanis ja metsa EM Eestis. Reaalsuses rahvusvahelisi mõõduvõtte ei toimunud ja kogu fookus suundus kodukamaral toimuvatele võistlustele."

Parimaks rogainivõistkonnaks valiti Timmo Tammemäe ja Sander Linnus, parimaks noororienteerujaks Olle Ilmar Jaama ja parimaks orienteerumiskaardistajaks Margus Klementsov.

Klementsov sai lisaks "Aasta Tegija" tiitli. Klementsov on seejuures viimaste aastate üks tunnustatumaid orienteerumiskaartide valmistajaid ja rajameistreid. Tema poolt valmistatud orienteerumiskaardid ja -rajad on leidnud positiivset äramärkimist nii Eesti tipporienteerujate kui ka harrastajate poolt. 2020. aasta Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksus toimusid suuresti just Klementsovi poolt valmistatud kaartidel ja radadel. Eesti MV kaheksast erinevast võistlusalast oli kogunisti viiel kasutusel Klementsovi valmistatud kaart ja neljal alal oli ta lisaks kaardistusele ka rajameister. Nende kaardistuste ja radade osas olid võistlejate hinnangud vägagi positiivsed.