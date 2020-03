Daisy Kudre tuli EM-i tavarajal kuuendaks

Naistest võitis 21-kilomeetrise tavaraja Marina Vjatkina ajaga 1:37.59, Madlena Olsson jäi maha kõigest 12 sekundiga ning pronksile tuli Tatjana Oborina (+1.50), kel oli neilt tiitlivõistlustelt teenitud juba kaks medalit - kuld lühirajalt ja hõbe sprindidistantsilt. Alena Trapeznikova läbis raja liidrina, kuid ta kiip ei registreerinud märget 25. kontrollpunktis ning ta tulemus tühistati.

Daisy Kudre sai kuuenda koha, Doris Kudre 25. ja Epp Paalberg 27. koha.

Daisy Kudre: "Pärast Trapeznikova tühistamist sain kuuenda koha. Kuues koht on tegelikult väga hea, orienteerumisvigu ma täna ei teinud, kuid võtsin mõned aeglasemad teevalikud. Teevalikud olid täna väga keerulised. Tundsin, et kolm eelmist võistluspäeva on mind kurnanud ja täna oli raske endast kõik välja suruda, seda nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Keskendusin tehniliselt puhtale sooritusele ja seda ka tegin."

MK-üldkokkuvõttes peaks Daisy Kudre lõpetama hooaja väga kõrgel neljandal kohal.

Meestest sai 25,6 km rajal väga napi kuuesekundilise võidu Andrei Lamov (1:39:14), talle järgnesid Sergei Gorlanov ja Vladislav Kiselev (+2.27). Mattis Jaama oli 15. (+13.44). Kevin Hallop katkestas.

Mattis Jaama: "Sõitsin algusest peale samas rütmis. Otseselt midagi rajal ei juhtunud, lihtsalt pikad füüsilised rajad mulle ei sobi, olen pigem kiirete lühikeste distantside fänn. Rada oli füüsiliselt raske - kohe algusest peale olid pikad kitsad tõusud, nii et kokkuvõttes on mul hea meel, et lõppu jõudsin."

Homme on kavas teatesõidud, kus Eestil on väljas naiskond koosseisus Doris Kudre, Epp Paalberg ja Daisy Kudre.

Koroona-teema murdis end ka Hantõ-Mansiiskisse Euroopa meistrivõistlustele: pärast seda, kui üks Norra koondise liige end pärast sprinditeadet halvasti tundis ja tal väike palavik tõusis, viidi mees haiglasse testi tegema ning kogu Norra koondis pandi karantiini. Test osutus küll negatiivseks, kuid koondist karantiinist välja ega võistlema ei lubatud. Samas ei tehtud mingeid piiranguid ülejäänutele samas hotellis majutatud võistlejatele.