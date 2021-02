Rogaini Euroopa meistrivõistlused toimuvad tänavu Eestis

Rogain ehk võistkondlik valikorienteerumine ja ka orienteerumine üleüldiselt on eestlaste seas aina enam nähtavust kogumas. "Eestis toimub rogaine aastas 15 ringis ja osalejaid on keskmiselt 200-800. Ühelt poolt on ala populaarsusele kaasa aidanud selle kõigile jõukohasus, sest igaüks saab koostada endale sobiva pikkusega raja. Teisalt on taibatud, et orienteerumine on hea võimalus liikuda looduses ja avastada uusi põnevaid paiku. Lisaks on eestlased võitnud viimastel aastatel rogaini tiitlivõistlustel märkimisväärse arvu medaleid ja seda kõikides klassides - see on toonud orienteerumisala uudistama ka teisi vastupidavusalade sportlasi," valgustas olukorda Eestis Seiklushundi projektijuht Arvi Anton.

Rajameistrite Taavi Tatsi ja Markus Puusepa sõnul viib 300-ruutkilomeetrine võistlusmaastik ligi 100 kontrollpunktiga võistlejad Otepäält igasse ilmakaarde, spordihuvilistele tuntud ja seni tundmatutesse paikadesse. "Rogainijad saavad enda jalge all tunda nii suusatamise maailmakarika- kui Tartu Maratoni radu, tõusta lendu MM-rallietapi trampliinidelt, nautida kauneid vaateid looduspargi järvedele ja mägedele kui seigelda seigelda öistes metsades," kirjeldas Puusepp eesootavat.

"Oleme tänavuse EM-iga seoses küllaltki optimistlikud ja ootusärevad. Esiteks on meie meeskonnal esimest korda võimalus midagi nii suurt korraldada. Samas on üleilmne ärev olukord küllaltki häiriv igasuguste suurte plaanide tegemiseks," tõdes Anton.

Rogainivõistluse puhul ollakse siiski veendunud, et suudetakse võistluskeskuses osalejad piisavalt ära hajutada ning kui võistluse ajal on seiklejad üle terve maakonna laiali, siis nakkusohtu pelgama ei pea. "Põnevust lisab ka see, et eelmise aasta EM toimus Lätis ning kindlasti on oodata starti põhiklasside tiitlikaitsjaid, kes saavad nüüd kodukamaral oma paremust tõestama hakata!" lisas Anton.