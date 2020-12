Eesti suusaorienteerujad soovivad võita kodusel MM-il medali

Eesti suusaorienteerujad on valmis veebruari lõpul Käärikul toimuvatel maailmameistrivõistlustel püüdma kõrgeid kohti. Seda näitasid Soome koondisega peetud testvõistlused.

"Häbeneda pole meil midagi," sõnas koondise treener Kuno Rooba. "Oleme täpselt sellise seisus nagu hetkel olema peame."

Nii naistest kui meestest on mitmed koondislased oma parimas sportlaseeas ning kui edasine ettevalmistus sujub plaanipäraselt, minnakse Rooba sõnul võistlema medalitele.

Hooajaeelse ettevalmistuse esimesele etapile pandi punkt sel nädalal Soomes Ylläsel, treenides koos Soome rahvuskoondisega. "Ülimalt positiivne ühislaagri juures oli see, et saime teha väga kvaliteetseid kaardiharjutusi ning pidada ka kaks ühist treeningvõistlust," rääkis treener.

Esimene mõõduvõtt toimus kahes osas: proloogile startisid sportlased maailma edetabeli hetkeseisu järjekorras, sellele järgnes jälitussõit. Naistest oli proloogis võidukas Daisy Kurde, kelle võistlus jäi küll jälitussõidus käetrauma tõttu kahjuks pooleli.

Parimate eestlastena jõudsid kahe sõidu kokkuvõttes finišisse juuniorid – Mari Linnus ning Olle Ilmar Jaama said mõlemad kümnendad kohad. Võidud jätsid nii naiste kui meeste hulgas koju soomlased – Salla Koskela ja Toumas Korto. Naisi oli stardis 22, mehi ühe võrra vähem.

Teiseks alaks oli testvõistlustel sprinditeade. Eesti esindajad Daisy Kurde - Mattis Jaama saavutasid Soome paaride Salla Koskela - Tuomas Korto ja Marjut Turunen - Tero Linnainmaa järel kolmanda koha. Epp Paalberg koos Šveitsi koondislase Gion Schnyderiga platseerus 20 võistkonna seas seitsmendaks.

Lund on Ylläsel küllaga ning radade võrgustik suurepärane. Tavaliselt on detsembri algul samas piirkonnas toimunud esimese lume võistlus, kuid tänavu jäi see koroonapandeemia tõttu ära.

"Varasemalt oleme ikka detsembris ja jaanuaris võistelnud naabrite juures Soomes ja Lätis, sel aastal niisugust võimalust väga pole – võistlusi lihtsalt ei korraldata," viitas Kuno Rooba suusaorienteerumise kesisele võistluskalendrile ning lisas, et osades koondislastes tekitas tõsise motivatsoonilanguse jaanuaris Šveitsis Lenzerheides toimuma pidanud taliuniversiaadi edasilükkamine 2021. aasta detsembrisse.

Kes siis Käärikul medalite nimel võistlustulle astuvad? Naiste pink on Eestil selgelt pikem ja ühtlasem: Daisy Kurde, Epp Paalberg, Evely Kaasiku, Doris Kurde, Kaisa Rooba. Meestest on esinumber Mattis Jaama, kuid rajale lähevad ka Kevin Hallop, Rimmo Rõõm ja Andres Rõõm.

22.-28. veebruarini toimuvate maailmameistrivõistluste kavas on sprint, jälitussõit, lühirada ning sprinditeade, kus rajal on üks mees- ja üks naisvõistleja.

Samaaegselt täiskasvanute maailmameistrivõistlustega peetakse Käärikul ka juunioride maailmameistrivõistlused ning Euroopa noorte meistrivõistlused.

Juunioride ja noorte seas on viimaste aastate lumeta talved ala kandepinda veidi kahandanud. Kuigi koondis on täiskasvanute omast pisut hõredam, loodab Rooba, et teatevõistkonnad suudetakse siiski välja panna.

"Olen andnud nõusoleku koondist juhendada kuni käesoleva hooaja lõpuni. Minu eesmärk on väga selge – head tulemused koduselt MM-ilt," ütles Rooba, kelle Eesti Orienteerumisliidu juhatus alles juunis koondise treener-esindajaks kutsus. Treeneriametit peab Rooba, kes igapäevaselt juhib Rakvere Ametikooli, põhitöö kõrvalt, oma vaba aja ja puhkuse arvelt.

Suusaorienteerumine on spordiala, kus võistleja peab suusatades läbima maastikul tähistatud kontrollpunktid, kasutades abivahenditena kaarti ja kompassi. Ehk teisisõnu – lisaks väga kiirele suusatamisele tuleb ka väga hästi orienteeruda.