Naiste põhiklassi 4,3 km pikkusel rajale startis 21 naist, kellest ainsana suutis suuremate vigadeta raja läbida Eesti koondise liider, sellel aastal juba sprindis ja tavarajal Eesti meistriks kroonitud Evely Kaasiku (OK JOKA), kes jäi oma jooksuga ka väga rahule. Kaasiku edastas järgnevat konkurenti Laura Joonast (OK Võru) juba üle viie minuti.

"Füüsiliselt ei olnud siin rajal midagi teha, oli vaja ainult orienteeruda ja sellest piisas. Ja nagu ikka Eesti metsale kohaselt oli vaja hoida sellist suhtumist, et punktist punkti minnes peab end kohati taimestikust jõuga läbi suruma," kommenteeris Kaasiku.

Kaasikule järgnesid Laura Joonas (OK Võru) ja soomlanna Sari Nurmela (OK Võru). Eesti meistrivõistluste arvestuses tuli pronksile Eleri Hirv (OK Võru).

Meeste põhiklassi 5,1 km rajale startis 24 meest, kellest kiireimaks osutus Lauri Sild (OK Võru). Lauri Silla sõnul tuli võit talle üllatusena, sest raja läbimine ei õnnestunud tal tehniliselt väga sujuvalt ning ta pidas favoriidiks oma vanemat venda Timo Silda.

"Füüsiliselt ei olnud mul teab mis hea päev, aga maastik ei võimaldanud ka väga kiiret jooksu. Rada vajas füüsilist võimu, sest tuli ronida üle puude, läbida risu ja võtta järske nõlvu. Esimese punkti vea järel sain aru, et pean natuke ettevaatlikum olema ja suutsin edaspidi vigu küll vältida, kuid liikusin rajal väga ebasujuvalt," lausus Sild.

Kui eelmisel nädalavahetusel tavarajal pidi Kristo Heinmann (Värska OK Peko) leppima vendade Sildade järel kolmanda kohaga, siis sellel nädalavahetusel suutis ta kontrollitud jooksuga edastada tavaraja võitjat Timo Silda 18 sekundiga.

Juunioridest tulid Eesti meistriteks Lorely Kõrvel (OK Põlva Kobras) ja Kaarel Vesilind (SK SRD).