Ivan Trickovski viis kodumeeskonna 29. minutil juhtima, aga seitse minutit pärast teise poolaja algust õnnestus Rauno Sappinenil viigistada. 68. minutil lõi Põhja-Makedoonia vahetusmees Vlatko Stojanovski aga kodumeeskonna võiduvärava.

Eesti koondise väravasuul tegi väga hea partii Karl Jakob Hein, kes tõrjus mitmeid ohtlikke pealelööke.

Kuna Eesti koondis ei saa enam teoreetiliselt püüda ei Põhja-Makedooniat, Gruusiat ega Armeeniat, siis tähendab see meile väljalangemismänge mõne teise C-taseme alagrupi viimasega. Kohtumised peetakse märtsis.

Mängu käik:

Eesti esimene võimalus tekkis 12. minutil, kui pall kukkus karistusalas Karol Metsa juurde, kes seljaga värava poole olles lõi palli üle enda pea, aga ka üle värava.

23. minutil avanes karistusala piirilt hea löögivõimalus Vladislav Kreidale, kes saatiski kodumeeskonna värava suunas jõulise löögi, mille aga väravavaht Damjan Siskovski pareeris.

26. minutil õnnestus põhja-makedoonlastel nurgalöögi järel pall eestlaste väravasse toimetada, aga soorituse autor oli sel hetkel puhtalt suluseisus.

Kohtumise 29. minutil õnnestus Põhja-Makedoonial juhtima asuda. Karistuslöögi järel põrkas pall karistualast välja, aga kohe sai löögile Stefan Spirovski. Tema sooritus küll ebaõnnestus, kuid muutus sööduks Ivan Trickovskile, kes saatis palli ühe puutega Karl Jakob Heina seljataha.

Mõni hetk pärast kodumeeskonna avaväravat oli Põhja-Makedoonial teine suurepärane võimalus, aga Hein suutis õnnega pooleks palli siiski õigel pool joont hoida. Taas oli pealelöögi autor Trickovski.

Põhja-Makedoonia mängija üritas 38. minutil peaga palli vahelt lõigata, aga nahkkera kukkus hoopis kaitseliini taha Rauno Sappinenile, kes üritas palli üle väravavahi tõsta, kuid tõstis ka väravast üle.

48. minutil pääses Rauno Sappinen jooksu ja viimasel hetkel tõmbas Põhja-Makedoonia kaitsja ta maha, kuid kohtunik leidis, et eestlane simuleeris ja määras talle teesklemise eest kollase kaardi.

Kohtumise 52. minutil sai Sappinen aga palsamit hingele! Karistusala nurgast läks ta palli tõstma tagumise posti suunas ja mänguvahend põrkas ristnurga lähedalt väravasse. Resultatiivne sööt läks kirja Mihkel Ainsalule.

Mõni minut hiljem pääses löögile Aleksander Trajkovski, aga Hein küünitas piisavalt ja sai tõrje kirja.

64. minutil pidi taas sekkuma Hein, kes tegi suurepärase tõrje. Egzon Bejtulai andis äärelt tsenderduse ja peaga pääses ohtlikult lööma teine äärekaitsja Stefan Ristovski.

Veel üks fantastiline tõrje Heinilt! Boban Nikolov saatis teele langeva palli, aga eestlane sai rikošetist hoolimata käed vahele. Kohe järgmine rünnak sai Boban Nikolov värava eest löögile, aga sooritus läks napilt üle.

68. minutil sai kodumeeskond aga oma tahtmise. Elif Elmas andis välisküljega efektse tsenderduse ja vahetusmees Vlatko Stojanovski saatis palli peaga väravasse.

73. minutil jahtis Stojanovski teist väravat, aga Heina jalatõrje päästis eestlased.

Tamm sai 83. minutil karistusalas palli ja terava nurga alt pöörde pealt ka lõi, kuid vastase puutest küljevõrku.

Mängu 88. minutil tõsteti pall jooksu peale vahetusmees Ljupche Dorievile ja taas päästis Eestis koondise Heina tõrje.

Üleminutitel oli võimalus Eesti vahetusmehel Henri Anieril, aga värava raamidele ta pihta ei saanud.

Eesti algkoosseis: Karl Jakob Hein, Artur Pikk, Karol Mets, Joonas Tamm, Taijo Teniste, Mihkel Ainsalu, Vladislav Kreida, Vlasi Sinjavski, Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov, Rauno Sappinen.

Enne mängu:

Eesti koondise jaoks on pühapäevane matš olulise tähtsusega, sest mängus on Rahvuste liiga C-divisjoni püsimajäämine. Võidu korral säilivad võimalused ka järgmisel aastal otse tugevuselt kolmandas liigas mängida, viigi korral vaid juhul, kui Armeenia ja Gruusia omavahelist mängu ei viigista ning kaotuse korral mängib Eesti järgmisel Rahvuste liiga hooajal play-out'i, mille kaotaja langeb nõrgimasse ehk D-divisjoni.

Eesti koondise viimane mäng Põhja-Makedoonia vastu oli koondise peatreeneri Karel Voolaidi sõnul murdepunktiks, sest 3:3 viigiga lõpetati kuus mängu kestnud kaotuste seeria.

"Võistkonnale sai edastatud teatud sõnumid ja need toimisid hästi. Tuleb kindlasti jätkata samas vaimus ja viia see mõtteviis ka nende mängijateni, kes eelmises aknas eemale jäid. Juhul, kui suudame selle säilitada ja teatud lisaenergia veel juurde panna, on meil pühapäeval väga head võimalused sellest mängust maksimum saada," rääkis Voolaid.

Põhja-Makedoonia tuleb mängule sooja emotsiooni pealt, sest neljapäeval alistati EM-valiksarja play-off'is Gruusia ning tagati esmakordselt koht Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile.

"Väikeriigina on Põhja-Makedoonia võistkond teinud midagi väga erilist, suurt," sõnas Voolaid. "See võib mõnikord teatud eufooriat kaasa tuua, mis võib tähelepanu hajutada, aga teistpidi ka anda väga tugeva tõuke enesekindluse tõusule. Kindlasti ei saa me sellistele asjadele loota, meie peame oma valmisolekut vaatama ja tegema ära need asjad, mis on meie käsutuses."

Põhja-Makedoonial ja Gruusial on enne kahte viimast vooru C-divisjoni teises grupis kuus punkti, Armeenial on viis ja Eestil kaks silma.