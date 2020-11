Mäng Tbilisis möödus valdavalt grusiinide kontrolli all, kelle käes oli pall 68% mänguajast. Samuti tegid nad 12 pealelööki, kuigi neist vaid kaks raamidesse. Eesti neljast pealelöögist ei lennanud raamidesse ükski.

Eesti alustas tsüklit septembris 0:1 kaotusega kodus Gruusiale ja võõrsil 0:2 Armeeniale. Oktoobris tehti kodus 3:3 viik Põhja-Makedooniaga ja 1:1 viik Armeeniaga ning novembris kaotati enne kolmapäevast matši võõrsil Põhja-Makedooniale 1:2.

C-tasandi teise grupi võitis Armeenia, kes sai viimases voorus jagu Põhja-Makedooniast 1:0 ning kogus parimana 11 punkti. Põhja-Makedoonia lõpetas üheksa, Gruusia seitsme ja Eesti kolme punktiga.

Armeenia tõuseb järgmiseks korraks B-tasemel. Eesti peab 2022. aasta märtsis hakkama pidama väljalangemismänge.

Eesti algkoosseis: Karl Jakob Hein - Artur Pikk, Märten Kuusk, Joonas Tamm, Taijo Teniste (81. Michael Lilander) - Markus Soomets (79. Martin Miller), Vladislav Kreida - Vlasi Sinjavski (86. Frank Liivak), Konstantin Vassiljev, Sergei Zenjov (79. Pavel Marin) - Rauno Sappinen (86. Henri Anier).

Mängu käik:

11. minut. Esimest korda pannakse proovile väravavaht Hein. Gruusia kapten Jaba Kankava üritab vihmast märjal väljakul kaugelt, aga pall suundub värava keskele ja Londoni Arsenali puurilukul probleeme ei ole.

26. minut. Gruusial õnnestub murda Eesti karistusalasse ja Valeri Kazaišvili pääseb löögile, aga pall veereb tagumisest postist kindlalt mööda.

29. minut. Karistusalas saab palli Nika Katšarava, aga keerutab tagumisest ristnurgast üle.

48. minut. Kazaišvili murrab taas karistusalasse, aga löök on ebatäpne.

61. minut. Kapten Kankava otsib endale karistusala joone lähedal sobiva löögikoha, aga sooritus vuhiseb pisut eesmisest postist mööda.

64. minut. Harv rünnak Eestilt. Pikk teeb karistusalast väljaspool löögi, mis aga Gruusiale mingit ohtu ei kujuta.

76. minut. Gruusia mängib hästi seina ja Kazaišvili saab teravalt löögile, aga Eesti õnneks taas väravast mööda.

78. minut. Zenjov pääseb jooksma, aga häid lahendusi ei paista ja lõpuks otsustab ta pealelöögi kasuks, mis ei ole täpne.

90+1. minut. Vassiljev annab karistuslöögi, aga tema tsenderdusele ei jõua ei Tamm ega Kuusk järele.

Eelvaade:

Kodus mängides kaotas Eesti jalgpallikoondis Gruusiale tulemusega 0:1. Toona oli 32. minutil täpne Nika Kacharava. Tänane kohtumine toimub Tbilisi Boris Paichadze Dinamo Arenal, staadionil, mis avati 1976. aastal ning renoveeriti 2006. aastal. 1979. aastal jälgis samal staadionil Tbilisi Dinamo – Liverpool matši ja 1995. aastal Gruusia – Saksamaa mängu 110 000 pealtvaatajat. Praeguseks mahutab staadion veidi üle 54 000 pealtvaataja.

Eestil pole küll Gruusiaga mängides enam tulemuse osas kaalu, sest alagrupp lõpetatakse igal juhul viimasel kohal ja märtsikuus ootavad ees üleminekumängud, kuid usu taastamiseks vajab Eesti siiski head tulemust kui õhku. "Meie ülesanne on Eesti koondise fänne jätkuvalt rõõmustada. Peame mängima hästi ja lähme mängima võidule. Nagu kõik meie alagrupimängud seni on olnud, siis vastased on kõvast puust ja tuleb end valmis sättida. Peame valmis olema väga kõvasti kaitses töötama, aga tahame ise ka palliga mängus oma sõna sekka öelda," rääkis Eesti koondise peatreener Karel Voolaid enne kohtumist.

Eesti alagrupis hoiab üheksa punktiga esikohta Põhja-Makedoonia, Armeenia on kaheksa punktiga teine ja Gruusia kuue silmaga kolmas. Eestil on kaks punkti.