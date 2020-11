Eesti pühapäevane mäng on Rumeenia kohtunikule viimaseks FIFA matšiks

41-aastane Avram on olnud FIFA kategooria kohtunik alates 2010. aastast ning on aastate jooksul teenindanud lisaks kohalikule kõrgliigale veel A-koondiste kohtumisi, eurosarjade heitluseid ning olnud õigusemõistjaks noortekoondiste EM-finaalturniiridel. Pühapäevane mäng on talle viimane rahvusvaheline matš FIFA kategooria kohtunikuna.

Eesti jaoks on ta tuttav 2018. aastast, kui ta oli kohtunik Eesti – Maroko maavõistlusel A. Le Coq Arenal.

Põhja-Makedoonia – Eesti kohtumisel on abikohtunikeks Valentin Avram ja Cristian Orbulet. Neljas kohtunik on Iulian Calin (kõik Rumeenia).

Pühapäevane kohtumine algab Eesti aja järgi kell 16.00. Mängust teeb otseülekande ETV.

Põhja-Makedoonia tuleb mängule hea emotsiooni pealt, sest neljapäeva õhtul alistati play-off mängus Gruusia, mis tähendab, et esmakordselt kindlustati koht 2021. aastal toimuval EM-finaalturniiril.

Eesti koondise pühapäevane vastane on C-liiga alagrupiliider kuue punktiga. Sama punktisummaga on teisel kohal Gruusia ning Armeenia on viie punktiga kolmas.

Sel nädalavahetusel on tähtsaid ülesandeid täitmas ka Eesti ametnikud. Laupäevase Malta – Andorra Rahvuste liiga mängu delegaat on Oleg Harlamov. Pühapäeval Bukarestis toimuva Rumeenia – Norra kohtumise kohtunike vaatleja on Uno Tutk, kes jälgib Türgi kohtunikebrigaadi tegutsemist. Mängu kohtunik on Ali Palabiyik.