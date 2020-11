Voolaid Gruusiaga mängu eel: peame mängima hästi ja läheme võitma

Homme Tbilisis peetaval mängul pole Eestil küll enam tulemuse osas kaalu, sest alagrupp lõpetatakse igal juhul viimasel kohal ja märtsikuus ootavad ees üleminekumängud. Kuid usu taastamiseks vajab Eesti head tulemust kui õhku. Esimese omavahelise kohtumise kaotas Eesti 0:1.

"Paneme parima optimaalse koosseisu peale," kinnitas Eesti koondise peatreener Karel Voolaid. "Meie ülesanne on ühtpidi Eesti koondise fänne jätkuvalt rõõmustada. Peame mängima hästi ja lähme mängima võidule. Nagu kõik meie alagrupimängud seni on olnud, siis vastased on kõvast puust ja tuleb end valmis sättida. Peame valmis olema väga kõvasti kaitses töötama, aga tahame ise ka palliga mängus oma sõna sekka öelda."

Eesti koondise poolkaitsja Vladislav Kreida lisas: "See on viimane mäng sel aastal ja ükskõik, mille peale sa mängid, kui sa mängid oma riigi eest, siis sa püüad näidata kõike, mis sul on."

Eesti ja Gruusia vaheline kohtumine algab neljapäeval kell 19. Otseülekannet näeb ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.