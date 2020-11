Norra koondise mäng Rahvuste liigas jääb positiivse koroonaproovi tõttu ära

Norra jalgpallikoondis valmistus laupäeval Oslost Bukaresti reisima, kuid alaliit sattus Norra terviseministeeriumiga sõnasõtta. Nimelt teatasid võimud, et ei luba meeskonnal paremkaitsja Omar Elabdellaoui positiivse koroonaproovi järel riigist lahkuda.

"Norra jalgpalliliit usub, et oleme võimelised protokollist kinni pidades reisima. Norra valitsus ütleb, et me ei saa seda teha. Me ei nõustu sellega, aga mõistagi ei saa me valitsusele vastu hakata," rääkis alaliidu president Terje Svendsen.

"Oleme väga pettunud, et võimud sunnivad meid koju jääma. Kõik 54 UEFA riiki peale Norra mängivad sel nädalal rahvusvahelisi mänge. See kahjustab rahvuskoondise ambitsioone nii lühemas kui pikemas perspektiivis," lisas ta.

Oslos Rumeeniat 4:0 võitnud Norra on Rahvuste liiga B-divisjoni esimeses grupis koos Austriaga kogunud üheksa punkti. Norra profijalgpalli direktor Lise Klaveness rääkis NRK-le, et UEFA määrab Norrale suure tõenäosusega 0:3 kaotuse.

Kolmapäeval peaksid norralased võõrsil mängima Austriaga, aga et Kesk-Euroopa riik läheb alates teisipäevast täielikult lukku, võib UEFA selle mängu ka ära jätta.