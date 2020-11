Voolaid: mäng läks lahtiseks ning vastased olid paremad ja otsustavamad

"Meil olid teatud võimalused täna, aga Põhja-Makedoonia ikkagi kehtestas end peremehena ja alagrupi tõenäolise võitjana nemad seda rolli täidavad. See ei ole ka juhus. Nad tegid meie elu ikkagi väga raskeks teatud episoodidel ja nendel hetkedel, kus meil oli vaja mängu tagasi tulla, nemad ei lasknud. See näitab nende kvaliteeti ja tugevust tänases päevas," rääkis Eesti jalgpallikoondise peatreener Karel Voolaid mängujärgses intervjuus.

Millest Eesti koondisel kaitses puudu jäi? "Ma arvan, et ühel momendil läks mäng lahtiseks. Meie ajasime taga oma võimalikku võiduväravat ja võib-olla jäi mulje, et saame hoo sisse, aga samas oli ka Põhja-Makedoonial seda võitu väga vaja, et alagrupi esikoha eest võidelda. Mäng läks lahtiseks ja nemad olid täna selles lahtises mängus paremad ja otsustavamad. Leidsid head lahendused ja tsenderdused kasti, kus said määravaks väikesed detailid. Neil tekkis järjepanu võimalusi 60.-70. minutil. Me ei saanud selle perioodiga väga hästi hakkama," tõdes Voolaid.

Kas Rauno Sappineni võib sellise iluvärava puhul nimetada Eesti koondise liidriks? "Kindlasti me ju tahame, et meie mängijatel oleksid sellised õnnestumised. Rauno tõestas jälle seda, et kuigi koduliigas viimaste nädalatel kõige paremat minekut polnud, siis koondises suutis ikkagi head joont jätkata ja kuigi tal polnud väga palju võimalusi, siis ta suutis meid väga ilusa väravaga hetkeks mängu tagasi tuua. Täna jäi sellest kahjuks väheks, aga selge on see, et see annab kindlust tulevikus nii talle kui võistkonnale, et on olemas keegi ründaja, kes suudab olla resultatiivne, seda me vajame tänasel päeval."