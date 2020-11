Voolaid: ootasime rohkemat, keegi ei taha viimaseks jääda

"Esimene poolaeg ei õnnestunud, nad hoidsid meid väga hästi haardes ja kontrollisid mängu," rääkis ERR-ile koondise peatreener Karel Voolaid. "Nad ei andnud meile häid võimalusi. Teisel poolajal, päris lõpufaasis, vahetused õnnestusid ja saime hea rütmi."

Eesti lõpetas Rahvuste liiga alagrupi kolme kaotuse ja kolme viigiga viimasel kohal. Tugevuselt kolmandasse liigasse püsimajäämise otsustavad kevadised play-off mängud.

"Üldpilti vaadates tuleb viigiga leppida, aga kindlasti väga-väga kahetsesin, oleksin tahtnud Eesti fännidele pakkuda võitu, mis jäi saamata," tõdes Voolaid.

"Kindlasti oleks tahtnud rohkemat, see on selge. Viimastel nädalatel on sellest palju räägitud ja kirjutatud. Kindlasti ootasime rohkemat, ei ole sellega rahul - keegi ei taha viimaseks jääda, eriti kui käib kõva võitlus kõrgemale tõusmise või püsimajäämise nimel."