Vanameister Pandev aitas Põhja-Makedoonia EM-finaalturniirile

Pandev on Põhja-Makedoonia läbi aegade suurim väravakütt ja sel korral toimetas ta EM-i pileti väärilise tabamuse võrku 56. mänguminutil. See tähendab, et Gruusial jääb taas EM-finaalturniiri debüüt tegemata.

Põhja-Makedoonia kohtub koroonaviiruse pandeemia tõttu järgmisesse aastasse lükatud EM-finaalturniiri C-alagrupis Austria, Hollandi ja Ukrainaga.

Seejuures saab Eesti jalgpallikoondis Põhja-Makedooniaga mängida Rahvuste liiga kohtumises juba sellel pühapäeval. Gruusiaga kohtutakse 18. novembril. Mõlemale kohtumisele saab ERR-i kanalite vahendusel kaasa elada.