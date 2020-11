Pohlak peatreenerist: soovime, et detsembri keskpaigaks oleks tulevik selge

Eesti koondis lõpetab Rahvuste liiga hooaja kolmapäeval mänguga Gruusia vastu ning siis saab läbi ka praeguse peatreeneri Karel Voolaidi leping.

Voolaidi käe all on Eesti koondis saanud kirja kolm viiki ja kümme kaotust ehk võiduarve on veel avamata. Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak avaldas intervjuus Delfi Spordile, et 2021. aasta märtsis algavaid 2022. aasta MM-i valikmänge silmas pidades soovitakse peatreener paika saada enne aastavahetust.

"Praegune plaan on selline, et järgmisel nädalal tegeleme minevikuga ehk siis koondiseaastaga 2020, mida õigupoolest oli kõigest kolm keerulist kuud. Ja sealt edasi detsembri alguses läheksime edasi tulevikuga ehk siis koondiseaastaga 2021 ja ehk kaugemalegi. Soovime, et detsembri keskpaigaks oleks tulevik selge ehk siis soovime otsuse teha kiiresti," ütles Pohlak.

ETV jalgpallistuudio eksperdid Indrek Zelinski ja Rimo Hunt olid pühapäeval pärast Põhja-Makedoonia käest saadud 1:2 kaotust äärmiselt kriitilised Eesti treeneritetiimi otsuste üle. Zelinski sõnul tekkis tal mängu jooksul väga palju küsimusi. "Just vahetused. Me ka mängu ajal omavahel arutasime. Nii palju küsimusi tekib just igasuguste otsuste pärast. Mitte see, mis väljakul toimub, vaid näiteks vahetused, algkoosseis," ütles ta. "Treeneritetiim peab mõtlema, mida vahetused kaasa toovad ja ma ei näe seda sügavuti mõtlemist! Nii kui see Voolaid sinna etteotsa pandi, siis ma ootasin, kelle ta valib oma abitreeneriteks."

Eesti koondise abitreeneritena töötavad Mario Hansi, Aivar Anniste ja Vladimir Vassiljev. "Abitreener ei saa olla peatreenerile mugav, abitreener peabki olema ora tagumikus ja kogenud inimene, kes oskab näha väljakul asju, mida peatreener ei näe," tähtsustas endine jalgpallikoondise ründaja. "Peab olema sisemine opositsioon. Mulle kõrvaltvaatajana tundub, et seda ei ole."

Pohlak tõdes Delfile antud intervjuus, et ka tema on koosseisuvalikute üle imestanud. "Ütlen niipalju, et olin peale oktoobrikuiseid Rahvuste liiga Tallinnas toimunud mänge imestunud mõnede Põhja-Makedoonia vastu tehtud koosseisuvalikute üle või õigemini olin enne mängu üsnagi kindel, et mingite asjadega on selleks korraks klaar," tunnistas Pohlak. "Samas on treener võetud sooviga, et ta realiseeriks mängudes oma nägemust ja kõnealune polnud paljude aastate jooksul esimene kord, kus minu arusaam ja treeneri valikud lähevad lahku ja nii ongi normaalne. Põhja-Makedoonia vastu tehtud vahetused töötasid kahjuks tõepoolest tagurpidi."