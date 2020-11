Karulaugu spordikeskuses kehtestati kaheks nädalaks publiku piirang

Nimetatud piirangud kehtivad esialgu kaks nädalat ehk 25. novembrini. Tanel Einaste palub kõikidelt lapsevanematelt ja poolehoidjatelt mõistvat suhtumist.

"Otsus ei ole kergekäeline ja ei soovi kedagi ahistada, vaid on praegustes tingimustes üks võimalus vähendada inimeste ning kontaktide arvu võistlusaalis ja spordikeskuses. Epidemioloogilises eriolukorras vajaksime võistluste läbiviimiseks sisuliselt igale kodumängule turvatöötajat, mis ei ole kindlasti võimalik," ütles Einaste. "Meie prioriteedid on esiteks treeningute jätkamine, teiseks võistluste jätkumine, kolmandaks võistluste jätkumine publikuga ning siin viimases mängude positsioneerimine ehk esikohal esindus- ja teisel kohal noortemeeskonnad. Loodetavasti olukord paraneb ja saame kahe nädala möödudes piirangud lõpetada."

Miks on esindusmeekonna mängudele tehtud erand ja keeld on rakendatud noortemeeskonade mängudele? "Kui vaadelda vaid ühte noortemeeskonna mängu, siis tõesti on publiku arv märgatavalt väiksem kui esindusmeeskonnal, aga peame mõistma, et mängud on täiesti erineva profiiliga," selgitas Einaste. "See tähendab, et kui esindusmeeskonna mäng on eraldiseisev üritus, seejuures profesionaalse turvatöötaja ja muu sinna juurde kuuluvaga, siis noorte mängud toimuvad, reeglina, turniirina ja saalis ei ole korraga mitte üks või kaks, vaid neli kuni kuus meeskonda. Lisaks lapsevanemad, fännid jne. Kui esinduse mäng toimub minimaalselt 1,5 h peale viimast trenni ja peale mängu ei toimu saalis enam ühtegi trenni või mängu, siis noorte mängudele eelnevad ja järgnevad või toimuvad lausa paralleelselt kas teised mängud või treeningud."