Vahur Oolup: noorte pealetung ongi loomulik areng

Uue peatoetaja saanud SK Tapa/N.R. Energy alustas hooaega hästi ja võiks öelda hoogsalt – seitsme nädalaga peeti üheksa kohtumist. Koguni kümneväravalise eduga oldi üle Tallinnast ja mõni päev hiljem alistati Balti liigas värskelt Leedu superkarika võitnud Vilniuse VHC Šviesa. Samas on üheksast mängust kuus kaotatud.

"Võidumängudes oleme plaanist kinni pidanud, Tallinna vastu oli vast kõige distsiplineeritum etteaste sel hooajal. Šviesa tuli mängule otse bussist ja meil õnnestus kõik, mis ette võtsime. Viskasime ise hästi ära, Kolka [Mikola Naum – toim] aitas väravas ja koduseinad toetasid. Aga eks vahest ole õnne ka vaja," arvas Oolup.

"Kaotused on mõnes mõttes paratamatud, sest meie treenituse tase pole tipptiimidega võrdne. Meeskond on küllalt laiali, paljud Tallinnas tööl ning kui treenid koos A-klassi poistega, siis tunnen, et seda jääb natuke väheks. Debüteerime Balti liigas ja siin jääb pisut ka kogemuse ja klassi taha," arutles Balti liigas tänavu 32 väravat visanu.

Eesti meistriliiga tabel ja väravaküttide pingerida ei anna hetkel meeskondade erineva mängude arvu tõttu ehk parimat pilti, aga ikkagi on snaiprite esikümnes pooled pallurid 20-aastased või nooremad. 20-aastane Oolup juhib 38 väravaga, mängu vähem pidanud 16-aastasel Hendrik Koksil Viljandi HC-st on üks tabamus vähem.

"Noorte pealetung ongi loomulik areng ning tänavu tunnetan seda eriliselt. Lisaks Tapale teevad nooremad ilma juba ka Servitis, Raasikul ning muidugi eriti Viljandis. Marko Koksi ees müts maha, ta teeb Viljandis head tööd ja mulgid mängivad kõige meeskondlikumalt kogu liigas," kiitis Oolup konkurente.

"Paljud tunnevad muret, et noored alustavad liiga vara meeste vahel mängimist, aga mina arvan, et mida nooremalt tugevaid mänge saad, seda parem. Mul oli juba 9. klassis vahel kolm mängu nädalas ja eriti just erinevate treenerite käe all arenesin. Tapal rõhus Elmu Koppelmann individuaalsusele ja Aron Jaanis füüsilisele poolele ning samal ajal sain Audenteses Martin Noodla käe all taktikaliselt targemaks," analüüsis Oolup.

Mullusel hooajal veetis Oolup kaheksa kuud Taanis, kohaliku tippklubi Mors-Thy Handbold juures. "Üleminekuvaidluse tõttu mängida ei saanud, aga kogemus oli võimas. Peamiselt harjutasin U-19 ja duubliga, aga mõned trennid tegin ka esindusmeeskonnaga. Kõik oli väga professionaalne ja läbimõeldud," vaatas tapalane positiivselt tagasi Taani-perioodile.

2017. aastal Eesti parimaks meesjuunioriks valitud Oolup on juba kaks aastat Thomas Sivertssoni vaateväljas ning osalenud koondiselaagriteski. Mullu jaanuaris mängis ta Poola B-koondise vastu ka sõprusmängus kaasa, kuid ametlik debüüt oli kuni eelmise nädalani veel tegemata.

"Nüüd olen siis ametlikult A-koondislane, ehkki Austria ja Saksamaa vastu platsile ei saanud. Jällegi – kogemusena oli see väga kõva sõna, sest kui paljud teevad sellisel tasemel trenni igapäevaselt, siis mulle oli see arendav. Koondis mängis 90 minutit väga head käsipalli ja vähemalt avapoolajaga Saksamaa vastu mängis nii mõnigi mees end maailmakaardile," hindas Oolup.