Barcelona ajutine president: oleksime pidanud Messi maha müüma

FC Barcelona ajutine president Carlos Tusquets leiab, et klubi pidanuks meeskonna talismani Lionel Messi suvises üleminekuaknas maha müüma.

Argentina jalgpallitähte seostati suvel üleminekuga Inglismaa klubisse Manchester City ning ründaja edastas Barcelonale ka selgesõnalise kirja, teavitades Kataloonia meeskonda plaanist lahkuda. Hiljem otsustas Messi siiski Hispaanias jätkata, kommenteerides, et soov lahkuda oli ajendatud pettumusest, kuidas Barcelona endine juhatus oli klubi juhtinud.

Barcelona president Josep Maria Bartomeu pani skandaalist tulenevalt oktoobris ameti maha, misjärel võttis ajutiselt ohjad üle Carlos Tusquets, kes on ametis kuni jaanuarikuiste presidendivalimisteni.

"Majanduslikus mõttes oleksin mina Messi suvel maha müünud," rääkis Tusquets Hispaania raadiojaamale RAC1. "Pidades silmas, kuivõrd palju raha hoiaks siis palgafondi arvelt kokku ja kui palju lisaraha tooks suur üleminekutasu, olnuks tegu õige otsusega. Ent see on midagi, millega ka treenerid peavad nõustuma ja nõnda pole see minu koht otsustada."

Messi kehtiv leping lõppeb järgmise aasta juunis, misjärel võib Argentina ründeäss üleminekutasuta uue klubi valida. Lisaks Manchester Cityle on argentiinlast seostatud ka Pariisi Saint-Germainiga, kus endine Barcelona mängumees Neymar on avaldanud soovi Messiga taas koos mängida.