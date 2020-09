Messi kritiseeris Suareze lahkumise järel taas Barcelona juhatust

Viimased kuus aastat Barcelonat esindanud Uruguay ründaja sõlmis kaheaastase lepingu Kataloonia hiiu liigarivaali Madridi Atleticoga. Barcelona-perioodi jooksul lõi Suarez 198 väravat, millega tõusis klubi kõigi aegade skooritabelis kolmandaks ning aitas võistkonnal neljal korral tulla Hispaania meistriks.

Sellele vaatamata ei näinud võistkonna uus peatreener Ronald Koeman ründajale meeskonnas kohta ja andis talle sellest väidetavalt teada lühikese telefonikõne teel. Klubi president Josep Maria Bartomeu soovis Suarezest - nagu ka Ivan Rakiticist, Arturo Vidalist ja Samuel Umtitist - vabaneda, et kärpida hiiglaslikku palkadele minevat summat.

"Sa väärisid hüvastijättu, mis oleks vastav sulle kui klubi ajaloo ühele tähtsamale mängijale," kirjutas Barcelona kapten Messi reedel oma Instagrami kontol. "Sa ei väärinud, et sind nõnda üle parda visataks. Aga tõde on, et praegu ei üllata mind enam miski."

Viimase aasta jooksul tihti Barcelona juhatust kritiseerinud ning eelmisel kuul ka lahkumisele lähedal olnud Messi postituse all võtsid sõna varem klubi särki kandnud Neymar ja Dani Alves.

"Uskumatu, kuidas nad asju ajavad," kirjutas Neymar; Dani Alves lisas hiljem: "paraku oli see juba ammu reaalsuseks, mis leiab aastast aastasse kinnitust. Asi ei ole võitmises ega kaotamises, vaid austuses, ja sellest ei tea nad midagi."