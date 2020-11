Brasiilia ründelegend: see hooaeg on Messi viimane Barcelonas

1999. aastal Ballon d'Ori teeninud brasiillane Rivaldo rääkis Betfairile, et tema arvates jääb tänavune hooaeg Lionel Messi viimaseks FC Barcelona ridades. Ainus tingimus, mis jätaks mehe Katalooniasse, oleks see, kui klubi võidaks Meistrite liiga või La Liga.

33-aastane ründelegend oli juba sel suvel Barcelonast lahkumisele vägagi lähedal. Mäletatavasti tekitas klubi kaptenile probleeme Barcelona juhatuse ning presidendi kehv töö ja vahepeal otsustas mees treeningutele mitte ilmuda. Lõpuks otsustas Messi siiski Barcelonasse jääda, vahendab Soccernet.ee.

Hiljuti astus oma kohalt tagasi president Josep Maria Bartomeu, mistõttu on meedias hakanud ringlema jutud, et argentiinlane on nüüd lõplikult otsustanud Katalooniasse jääda.

Messi lahkumist ennustab ka sajandi alguses Barcelonas 235 mänguga 130 väravat löönud Rivaldo: "Otseloomulikult saab Messi paremaid pakkumisi teistelt klubidelt ning juba eelmise hooaja lõpus proovis ta lahkuda. Ma ei näe, et klubi juhatus suudaks panna teda meelt muutma. Kahjuks on mul selline tunne, et see hooaeg jääb Messi viimaseks Barcelonas."

