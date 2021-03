FC Barcelonas läbiotsimise korraldanud politsei vahistas ka ekspresidendi

Kataloonia meedia sõnul arreteeriti lisaks Bartomeule esmaspäeval FC Barcelona tegevdirektor Oscar Grau, õigusosakonna juhataja Roman Gomez Ponti ja Bartomeu endine nõunik Jaume Masferrer.

Vahistamised on seotud niinimetatud "Barcagate'i" korruptsioonijuhtumiga. Eelmisel aastal leidis Kataloonia raadiojaam Cadena Ser, et klubi on maksnud kolmandale osapoolele erinevate isikute, kaasa arvatud Barcelona abikapteni Gerard Pique, mustamise eest. Hiljem teatas El Mundo, et Barcelona on turundusteenuseid pakkuvale firmale I3 Ventures maksnud kuus korda üle turuhinna.

Süüdistuste tulemusena astusid tagasi kaks asepresidenti ja kuus juhatuse liiget. Üks tagasi astunud asepresidentidest, Emili Rousaud, ütles siis, et teatud Barcelona juhtivad isikud tahavad klubi kasutada isikliku tulu teenimiseks. Oktoobris astus viimaks tagasi ka Bartomeu, keda peetakse juhtumis keskseks figuuriks.

Sellel pühapäeval valivad Barcelona liikmed klubile uue presidendi. Sõelale on jäänud kolm nime, lisaks endisele presidendile Joan Laportale ka Victor Font ning Toni Freixa, kes oli Bartomeu all klubi direktoriks.