Messi vihjas võimalikule tulevikule USA-s

Jalgpalliga kodumaal Newell's Old Boysis alustanud Messi kolis juba 13-aastaselt Barcelonasse ning debüteeris esindusmeeskonna eest 2004. aastal. Nüüdseks 33-aastane mängija oli läinud suvel lähedal Kataloonia klubist lahkumisele ja varem on spekuleeritud, et ta võiks karjääri lõpetada Newell'sis. Nüüd sõnas argentiinlane ise, et mõtleb ka Ameerika Ühendriikidele.

Et Messi leping Barcelonaga lõppeb suvel, on tal alates jaanuarist võimalik läbirääkimisi pidada teiste klubidega. "Ma ei tea veel, mida otsustan. Ootan hooaja lõpuni," rääkis Messi intervjuus Hispaania telekanalile La Sexta.

"Tahaksin väga kogeda Ühendriikide elu ja sealses liigas mängimist, aga ma ei ole kindel, kas see juhtub. Praegu on kõige tähtsam meeskonnale keskenduda ja hooaeg hästi lõpetada, keskenduda trofeede võitmisele ja mitte lasta ennast muudel asjadel segada," lisas Messi.

"Minu suhe selle klubi ja linnaga on olnud täis armastust. Ükskõik, kuidas see lõppeb, ei tohiks see möödunut määrida. Tahaksin ühel päeval Barcelonasse naasta ja klubi heaks töötada."

Sealjuures tõdes argentiinlane, et Barcelona on juhtimiskriisi ja koroonapandeemia mõjudest tingitud kehva finantsolukorra tõttu keerulises seisus. "Praegune aeg on kõigi, aga ka klubi jaoks keeruline. Barcelonaga lähedalt seotud inimesed teavad, et klubi on halvas olukorras, asjad on väga halvad ja endiste tippaegade taastamine saab olema keeruline," sõnas Messi.