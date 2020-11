Rafael Nadali onust võib saada Barcelona juhatuse liige

Kataloonia suurklubi presidendivalimised toimuvad kõige hiljem tuleva aasta märtsis, senine president Josep Maria Bartomeu astus oktoobris ametist tagasi. Font on valimistel peafavoriidiks, kuigi teiste seas on oma kandidatuurist teatanud ka endine president Joan Laporta.

Kui Font tõepoolest Barcelona presidendiks valitakse, saab Nadalist klubi institutsioonidevaheliste suhete pealik ja hakkab juhtima vastloodud osakonda, mille eesmärgiks on edendada noormängijate omavahelisi suhteid ja nende üldist käitumist.

"Tahan luua mudeli, milles mängijad ei õpi lihtsalt jalgpallioskusi, vaid ka seda, kuidas esindada institutsiooni, millest on [Kataloonias] suurem vaid kohalik omavalitsus. Olen väga põnevil," rääkis Nadal reedel reporteritele.

Toni vend Miguel Angel Nadal esindas kaitsjana Barcelona jalgpalliklubi enam kui 200 ametlikus mängus, tema meeskonnakaaslaseks oli näiteks Barcelona praegune treener Ronald Koeman. Vennapoeg Rafael kasvas aga tulihingeliseks Madridi Reali fänniks.

"Olen väga teadlik sellest, et mu vennapoeg on Reali fänn, kuid ma ei vihka meie rivaale," lisas Toni Nadal. "Olen huvitatud vaid Barcelonast ja sellest, et neil läheks võimalikult hästi - olenemata sellest, kas Rafa on Reali või Fuenlabrada toetaja."