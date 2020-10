Hamilton napsas kvalifikatsioonis Bottase eest esikoha

Bottas oli Hamiltonist kiirem kõigil kolmel vabatreeningul ja edestas teda ka kahe kvalifikatsioonifaasi järel. Hamilton sõitis kvalifikatsiooni viimasel ringil siiski välja soomlasest 0,102 sekundi võrra parema aja.

Kolmandana alustab Portugali GP-d Max Verstappen (Red Bull; +0,252), teise rea lõpetab Charles Leclerc (Ferrari; +0,438). Seejärel stardivad Sergio Perez, Alex Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly ja Daniel Ricciardo. Teine Ferrari sõitja Sebastian Vettel stardib 15. kohal.

"Valtteri on sellel nädalavahetusel olnud nii kiire; näete, et ta on olnud nobedaim igal sessioonil," rääkis Hamilton. "Olen lihtsalt üritanud, üritanud, üritanud oma aega parandada."

24 aasta jooksul esmakordselt sõidetav Portugali GP põhisõit algab pühapäeval kell 15.10.