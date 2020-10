Kandimaa: ideaalsest mängust oli asi kaugel, aga võit pakub ikka rahulolu

Avaveerandi 11 punktiga võitnud Tartu Ülikool lubas TalTechil otsustava veerandaja alguses ka juhtima minna, kuid seisult 59:58 tehti 10:0 spurt ja lõpusireeniks jäi tabloole tartlaste 12-punktiline võit. Robin Kivi viskas võitjate kasuks 20 punkti ja noppis viis lauapalli.

"Mängisime võistkondlikult, kogu meeskond tegi hea mängu," rääkis Kivi kohtumise järel ERR-ile. "Edu tuli sellest, et suutsime kokku lepitud asjadest kinni pidada. Teise poolaja alguses tuli küll väike mõõn, aga see ei kestnud kaua ja suutsime jälle oma asju tegema hakata."

"Treenerid otsivad komplektset mängu, et oleksime üks meeskond nii kaitses kui rünnakul, et ei oleks individuaalset tegutsemist. Eks mäng-mängult läheb järjest paremaks, aga oleme noor meeskond - arvan, et meil on veel aega vaja," tõdes Kivi.

"Võit pakub ikka rahulolu, aga eks meil tuleb veel vigu sisse, mida vaja parandada. Ideaalsest mängust oli asi kaugel," sõnas TÜ peatreener Toomas Kandimaa. "Korraks jäime kolmandal veerandil taha, noortel poistel tuleb ikka üles-alla kõikumisi võib-olla natuke rohkem sisse kui kogenud meestel. Muidugi on mul hea meel, et lõpuni vastu pidasime."