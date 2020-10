Ingrid Puusta võistleb Garda järvel uue olümpiaklassi maailmamängudel

IQFOiL on uus 2024. aasta Pariisi olümpiamängude võistlusklass. Puusta on esimese päeva kokkuvõtteks 23. kohal. Regatt pidanuks olema esimene IQFoili MM, kuid reisipiirangute tõttu osaleb sellel vähem riike ja kontinente.

IQFoil on olümpia purjelauasõidu revolutsioon, mis foilib ehk tõuseb veepinna kohale üles, selmet laine peal surfata. Lisaks ekstreemsele kiirusele, mis võib ulatuda üle 50 km/h, on tegemist ka uue formaadiga: sõidud ei toimu ainult vastutuule-allatuule võistlusrajal tuulega üle kümne sõlme, vaid peetakse ka sprindislaalomi ja isegi maratoni. IQFoilis ristuvad omavahel kaks maailma: väga taktikalise, tehnilise ja kergekaalulise RS:Xi sõitjate oma ja purjelauaslaalomi võimsate, tugevate ja osavate oma. Energiatase, mida uus klass nõuab, on ülikõrge, samas on kõigil huvitav, kes muudest purjelauadistsipliinidest ületulnutest paremini esinevad ja sportlastel endil on samuti põnev, sest nad saavad jälle võidu sõita.

Teispäeva õhtuks lõpetati neli nii meestele kui naistele mõeldud rajasõitu - mehed jagunesid kaheks laevastikuks, kollaseks ja siniseks, kus Ingrid Puusta treener Matthew Rickard ise ka profisportlastega rinda pistis. Päeva alguses puhus kena 15-20-sõlmelise kiirusega tuul nimega "Peler" ehk kohalik hommikune põhjatuul.

Pärast lühikest ootamist kaldal, et jõuaks puhuma hakata kohalik lõunatuul "Ora", suundusid 184 sportlast tagasi veele 6–8-sõlmelise tuulega sprindislaalomi pärastlõunasele seansile.

Naiste Euroopa meister Helen Noesmoen (FRA) võitis neljast sõidust kolm ja oli päeva lõpus juhtimas. Tema kaasmaalane Delphine Cousin jäi üldarvestuses teiseks ning väga noor ja andekas Islay Watson (GBR) ), kes oli EM-il teine, võttis üldarvestuse kolmanda positsiooni. Puusta tegi päeva kokkuvõttes endale koha naiste 66-pealise laevastiku esimesse poolde, saades 23. positsioonile kohtadega 26., 21., 15. ja 25..

184 võistlejat sõidavad Garda järvel 20 avaseeria sõitu kuni laupäevani, 24. oktoobrini, mil toimub medalisõitude seeria 12 paremale laudurile.