Haven Kakumäel peetud Tallinna Nädala regatt oli purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja viimaseks etapiks klassidele Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293 Minim U13, Techno 293 Junior U15, Techno 293 Plus, Formula ja Foil. See tähendab, et Eesti meistrid selgitati välja 12 klassis.