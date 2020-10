Tõniste uue võistluse alusest: see on ikkagi väga keeruline paat

Uus purjetamisvõistlus SSL Gold Cup tähendab, et iga riigi parimad purjetajad peavad istuma spetsiaalselt võistluse jaoks ehitatud paati, millega saab treenida ainult Šveitsis. Eesti rahvusvõistkonnal oli plaanis sel aastal neli laagrit Šveitsis teha, kuid koroona segas kaarte niivõrd, et õnnestus teha ainult üks. Aga seegi hea.

"Väga hea, et saime jälle sõita," lausus kapten Tõnu Tõniste ERR-ile. "Meil oli siin neli väga korralikku täispäeva purjetamist, täna olime hommikul kella üheksast õhtul kella kuueni merel, nii et selles mõttes võtsime me maksimumi."

Ka purjevõistlus ise lükati poole aasta jagu edasi, mis jätab Eestile veel aega harjutada. Võrreldes eelmise aasta laagriga, kus igaüks sai eri rolle katsetada, nägi kapten tänavuses laagris juba edasiminekut.

"See on ikkagi väga keeruline paat, vajab ikkagi väga selget arusaamist, mida igaüks oma paadis teeb. Neli päeva me nüüd siin sõitsime, need spinni üles panekud ja alla võtmised - siin on omad probleemid ja kogu aeg läheb midagi ikkagi nihu või viltu," ütles Tõniste.

"Kõik peavad ikkagi teadma, kuidas kõige paremini need asjad ära lahendada. Nüüd me läheme järjest rohkem selles suunas, et ikkagi igaüks konkreetse koha peale, kus ikkagi tundub, et kui ta tuleb siia võistlema, siis kus ta võiks olla."

Lisaks Tõnu Tõnistele osalesid laagris juba kapteni valiku läbi tiimi kinnitatud Toomas Tõniste ja Peter Šaraškin. Paadiklasside ülese edetabeli kaudu on koha võistkonnas kindlustanud ka Mati Sepp, kes sel korral laagrist osa võtta ei saanud. Ülejäänud seitse liiget selguvad järgmisel aastal – veel kolm purjetajat nimetab tiimi kapten, neli pääsevad võistkonda paadiklasside ülesest pingereast.

Ühe kandidaadina laagris käinud purjelaudur Ingrid Puusta tunnistas, et nautis just uudse paadiklassi meeskonnatööd. "Mulle meeldib väga siin, sest me õpime iga päev midagi uut. Õpid, kuidas tiimitöö toimib. Siin on ka professionaalsed purjetajad, kes sulle õpetavad uusi trikke, kuidas mida teha ja see on väga lahe. Kogu see kontseptsioon meeldib mulle."

Rahvusvõistkond loodab uuesti Šveitsi treenima sõita järgmise aasta maikuus, kuigi graafik Šveitsi keskuses on tihe. "Järgmine aasta on juba päris lähedal sellele finaalvõistlusele ja katsuksime nagu maksimumi võtta," lausus Tõnu Tõniste.

"Aga kui nüüd vaadata, et 56 riiki, kui igaüks nädala on - palju seal aastas neid nädalaid on? Siin kaks paati või mõnikord ka neli paati koos. Suvi on see piiratud aeg, kus siin käiakse. Tegelikult peaks minema väga-väga tihedaks graafik, kuidas siin tiimid harjutamas käivad."

Uue sarja parimad selguvad 2022. aasta mai- ja juunikuus.